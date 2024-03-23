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Де штурмує армія РФ та скільки втрачає у техніці на Бахмутському напрямку
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Де штурмує армія РФ та скільки втрачає у техніці на Бахмутському напрямку

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ЗСУ, український військовий в окопі
Український військовий сидить в окопі на позиції, 2024 рік. Фото: 109 ОГШБ

На Бахмутському напрямку російські військові штурмують комбіновано, залучаючи броньовану техніку. Армія РФ має втрати серед військових та втрачає близько 60-70 відсотків техніки.

Про це повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

"Під час вчинення штурмових дій, противник має суттєві втрати, як серед штурмових груп, так і серед броньованої техніки. Українським військовим вдається вибивати 60-70 % броньованої російської техніки, яку задіюють при ударно-штурмових діях", — розказав військовий.

За словами комбата, військові РФ як вчиняли ударно-штурмові дії, залучаючи весь наявний штурмовий склад, а також озброєння, що у них є, так і продовжують штурмувати, переважно в напрямку населеного пункту Часів Яр. Також він уточнив, що російські військовослужбовці вчиняють ударно-штурмові дії в напрямках Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

"Противник штурмує комбіновано, різною живою силою, а також переважно із залученням легкоброньованої та броньованої техніки, якою підвозять особовий склад до передньої лінії, а також для вогневого прикриття", — сказав військовий.

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