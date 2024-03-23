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З 25 березня на Сумщині дощитиме, температура повітря очікується вище кліматичної норми
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З 25 березня на Сумщині дощитиме, температура повітря очікується вище кліматичної норми

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З початку нового тижня – з 25 березня на Сумщині дощитиме, температура повітря очікується вище кліматичної норми. Також дощі та хмарна погода очікується на вихідних – 23 та 24 березня.

Про це повідомили в Сумському обласному гідрометцентрі.

23 березня буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря в області вночі -2°..+3°, вдень +7°..+12°. У Сумах вночі близько 0°, вдень +9°..+11°.

24 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, часом дощ. Температура повітря вночі 0°..+5°, вдень +6°..+11°.

25 березня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі у південній половині області дощ, в північній без істотних опадів, місцями туман, вдень помірний дощ. Вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0°..+5°, вдень +6°..+11°.

26 березня прогнозується температура повітря до +8°, 17 березня – до +10°.

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