На звітному концерті учнівських колективів та окремих виконавців Ужгородської музичної школи №1 на підтримку ЗСУ зібрали 17385 гривень.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Концерт провели 22 березня на сцені Закарпатської обласної філармонії. Під час творчого звіту виступили колективи, які ведуть свою історію з перших років створення школи: струнний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий оркестр, хорові колективи, а також колективи малих форм та окремі виконавці.

Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"З початку повномасштабної війни колективи школи та викладачі ведуть активну волонтерську діяльність — усі їхні концерти мають благодійний характер. Бо тільки завдячуючи Збройним Силам України учні школи мають можливість навчатися, брати участь і перемагати в обласних та міжнародних конкурсах", — йдеться у повідомленні.

Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

На концерті також були присутні й військовослужбовці, яким музична школа неодноразово допомагала і які нині знаходяться на реабілітації у медичних закладах Ужгорода.

Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

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