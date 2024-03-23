НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
БлагодійністьДІТИЗСУМУЗИКАКонцертРегіони

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

На звітному концерті учнівських колективів та окремих виконавців Ужгородської музичної школи №1 на підтримку ЗСУ зібрали 17385 гривень.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Концерт провели 22 березня на сцені Закарпатської обласної філармонії. Під час творчого звіту виступили колективи, які ведуть свою історію з перших років створення школи: струнний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий оркестр, хорові колективи, а також колективи малих форм та окремі виконавці.

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"З початку повномасштабної війни колективи школи та викладачі ведуть активну волонтерську діяльність — усі їхні концерти мають благодійний характер. Бо тільки завдячуючи Збройним Силам України учні школи мають можливість навчатися, брати участь і перемагати в обласних та міжнародних конкурсах", — йдеться у повідомленні.

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

На концерті також були присутні й військовослужбовці, яким музична школа неодноразово допомагала і які нині знаходяться на реабілітації у медичних закладах Ужгорода.

В Ужгороді учні музичної школи на благодійному концерті зібрали понад 17 тис. грн для ЗСУ
Благодійний концерт Ужгородської музичної школи 22 березня 2024 року. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Благодійник із США Делл Лой Хансен допоможе створити на Київщині реабілітаційний центр
Відбудова будинків і шкіл та створення реабілітаційного центру: фонд Хансена із США планує кілька проєктів на Київщині
Мобільна бригада соцслужб допомагає людям
Стрижуть людей та допомагають по господарству: як на Чернігівщині працює мобільна бригада соціальних послуг
Синдром Дауна, акція, шкарпетки
У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Батьки новонародженої дівчинки купили дрон для "десятки"
FPV-дрон від Даринки. Батьки новонародженої дівчинки придбали дрон для бійців "десятки" за подаровані на хрестини гроші
На початок