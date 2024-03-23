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Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС частково відновили
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Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС частково відновили

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Дніпровська ГЕС
Дніпровська ГЕС.

Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі частково відновили.

Про це повідомили в патрульній поліції Запорізької області.

Зокрема, відновили рух для легкових авто та маршрутних таксі, які можуть їхати однією смугою в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год:

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху, звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки, будьте взаємоввічливі та поважайте одне одного на дорозі", — закликають громадян в поліції.

Суспільне повідомляло, що 22 березня рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС був повністю обмежений через масований обстріл РФ — росіяни вісім разів влучили по Дніпровській ГЕС.

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