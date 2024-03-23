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У Селидівській громаді немає мобільного зв'язку одного з операторів
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У Селидівській громаді немає мобільного зв'язку одного з операторів

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У Селидівській громаді Донецької області 23 березня зник мобільний зв'язок Vodafone через обрив лінії мережі оператора.

Про це повідомили у Селидівській МВА.

У міській військовій адміністрації уточнили, що зв'язок планують відновити протягом дня.

Що відомо про атаку РФ 22 березня

На Донеччині 22 березня через нічну атаку російських окупаційних військ на енергосистему України ввели екстрені відключення електроенергії. Станом на 15 годину 22 березня у Донецькій області скасували екстрені відключення та відновили енергозабезпечення 140 тисяч абонентів.

Вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області.

Повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури. В низці регіонів є загиблі і поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням.

Через атаку окупована Запорізька АЕС втратила підключення до однієї з ліній живлення. Окрім того, РФ вдарила по ДніпроГЕС, там триває пожежа.

У ніч на 22 березня 2024 року Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України застосувавши 151 засіб нападу. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі.

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