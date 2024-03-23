До +13 і без дощів: синоптик про погоду на Черкащині

На Черкащині 23 березня утримається тепла погода без опадів. Завдяки сонячній енергії та південним вітрам температурний фон підвищиться.
Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За словами синоптика, опадів 23 березня не прогнозують.
"Посиляться південні вітри, що зумовить додаткове надходження тепла: вдень очікуємо до 11-13 градусів тепла", — розповів метеоролог.
Теплу без дощів погоду прогнозують і 24 березня.
А з 25 березня, за попередніми прогнозами, слід очікувати дощів. Температура впродовж доби буде 5-10 градусів тепла.
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