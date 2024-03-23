Опівночі 23 березня росіяни атакували Основ'янський район Харкова "Шахедами". Внаслідок першого влучання в санаторій у будівлі зайнялася пожежа. Під час другого влучання в те ж місце поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомив начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

"(Вдруге безпілотник) влучив у землю біля санаторію. Наш криміналіст отримав контузію, ще двоє рятувальників — командир відділення та водій теж поранені. 18-річний хлопець отримав осколкове поранення голови та контузію — вибуховою хвилею винесло шибки в його будинку неподалік місця влучання. Також пошкоджені два автомобілі ДСНС та один оперативний автомобіль", — зазначив Болвінов.

Пошкоджена службова автівка, Харків. ДСНС Харківщини

Пошкоджена внаслідок влучання машина ДСНС, Харків. ДСНС Харківщини

Правоохоронці знайшли уламки трьох безпілотників, повідомили в облпрокуратурі. За даними Болвінова, останній "Шахед" влучив біля житлового будинку.

30-річний рятувальник отримав контузію, розповів Суспільне Харків телефоном речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Рятувальники на місці влучання "Шахедів". ДСНС Харківщини

Санаторій, будівлі якого пошкодили й зруйнували росіяни — дитячий, повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко у Facebook. Також пошкоджені три приватних будинки і службові автомобілі.

Слідчі фіксують наслідки влучань "Шахедів" у Харкові. Сергій Болвінов/Facebook

"Поранені четверо людей, у тому числі двоє цивільних. Поліцейський-криміналіст, рятувальник отримали поранення під час повторної атаки", — зазначив Тимошко.

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