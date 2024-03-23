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Росія тричі вдарила по Харкову "Шахедами": внаслідок влучань біля дитячого санаторію поранені четверо людей
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Росія тричі вдарила по Харкову "Шахедами": внаслідок влучань біля дитячого санаторію поранені четверо людей

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РФ вдарила по Харкову: внаслідок влучань біля дитячого санаторію поранені четверо людей
Слідчі оглядають місця влучань "Шахедів" у Харкові. Сергій Болвінов/Facebook

Опівночі 23 березня росіяни атакували Основ'янський район Харкова "Шахедами". Внаслідок першого влучання в санаторій у будівлі зайнялася пожежа. Під час другого влучання в те ж місце поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомив начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

"(Вдруге безпілотник) влучив у землю біля санаторію. Наш криміналіст отримав контузію, ще двоє рятувальників — командир відділення та водій теж поранені. 18-річний хлопець отримав осколкове поранення голови та контузію — вибуховою хвилею винесло шибки в його будинку неподалік місця влучання. Також пошкоджені два автомобілі ДСНС та один оперативний автомобіль", — зазначив Болвінов.

Пошкоджена службова автівка
Пошкоджена службова автівка, Харків. ДСНС Харківщини

Пошкоджена внаслідок влучання машина ДСНС, Харків
Пошкоджена внаслідок влучання машина ДСНС, Харків. ДСНС Харківщини

Правоохоронці знайшли уламки трьох безпілотників, повідомили в облпрокуратурі. За даними Болвінова, останній "Шахед" влучив біля житлового будинку.

30-річний рятувальник отримав контузію, розповів Суспільне Харків телефоном речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Рятувальники на місці влучання "Шахедів"
Рятувальники на місці влучання "Шахедів". ДСНС Харківщини

Санаторій, будівлі якого пошкодили й зруйнували росіяни — дитячий, повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко у Facebook. Також пошкоджені три приватних будинки і службові автомобілі.

Слідчі фіксують наслідки влучань "Шахедів" у Харкові
Слідчі фіксують наслідки влучань "Шахедів" у Харкові. Сергій Болвінов/Facebook

"Поранені четверо людей, у тому числі двоє цивільних. Поліцейський-криміналіст, рятувальник отримали поранення під час повторної атаки", — зазначив Тимошко.

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