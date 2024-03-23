Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині

Протягом 22 березня російські війська чотири рази завдали ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає. Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над регіоном один ударний безпілотник РФ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, о 09:31 та 14:41 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.

"О 15:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

О 14:00 російські війська вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Поранених та загиблих немає, додали у відомстві.

Також сили протиповітряної оборони знищили над регіоном один російський ударний безпілотник типу "Shahed 131/136".

За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь".

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