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Влучання по АЗС Криворіжжя, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
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Влучання по АЗС Криворіжжя, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня

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погода, дніпро
Місто Дніпро . Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 23 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Внаслідок аварії у Кам'янському загорілася автівка

23 березня о 19:22 сталася аварія на проспекті Аношкіна Заводського району Кам'янського. Внаслідок ДТП зайнялась автівка. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Skoda Super B не впорався з керуванням та врізався в дерево, через це зайнялась електропроводки в моторному відсіку. О 19:31 загорання ліквідовано.

До прибуття рятувальників, водія, попередньо із забиттям грудної клітини та забій хребта, а також пасажира із черепно-мозковою травмою голови госпіталізовано до лікарні.

Влучання по АЗС Криворіжжя, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
Аварія у Кам'янському. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Війська РФ вдарили по Криворіжжю та Нікопольщині

Вдень 23 березня війська РФ атакували безпілотником Криворізький район. Поцілили по АЗС. Внаслідок цього поранена 34-річна жінка, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

БпЛА спрямували і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе, а також три артобстріли. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Обстріли Нікопольщини, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини вдень 23 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

До Міжнародного дня лісу на Дніпропетровщині висадили 20 тисяч саджанців сосни, клену та дуба

До Міжнародного дня лісу на Дніпропетровщині висадили 20 тисяч саджанців сосни, клену та дуба. Сіянці сосни майстри лісу вирощували самі, а клену — привезли із Запорізької області.

Скільки дерев мають висадити на території Східного лісового офісу цьогоріч та хто приєднався до акції — читайте у матеріалі Суспільного.

Викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража: у Нікополі поліцейські викрили ймовірного крадія

У Нікополі правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який виніс з напівзруйнованого обстрілами приміщення електроінструменти та продав. Гроші витратив на власні потреби.

Обстріли Нікопольщини, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
Викрадені речі. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Кам'янському викрили посадовицю на хабарі

У Кам'янському викрили співробітницю виконавчої служби на хабарі. За грошову винагороду вона обіцяла 59-річному чоловіку закрити виконавче провадження стосовно нього та припинити усі заходи з його примусового виконання.

У Криворізькому ботсаду пік цвітіння азалій

У Криворізькому ботанічному саду пік цвітіння азалій. Колекція налічує близько 90 сортів зарубіжних та вітчизняних видів. Найстаршим – понад 40 років. Цвітіння триває близько місяця, розповіла Суспільному директорка ботсаду Людмила Бойко.

Обстріли Нікопольщини, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
У Криворізькому ботсаду пік цвітіння азалій. Фото: Суспільне Дніпро

Як в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових

У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців з фронту. Після обстрілів військами РФ один з них впав в кому, а інший не міг говорити.

У Кривому Розі допомогли чоловіку, який застряг між трубою та залізобетонною плитою

У Кривому Розі рятувальники допомогли чоловіку, який застряг між трубою та залізобетонною плитою. Про це йдеться на сайті ДСНС регіону.

Подія сталася ввечері 22 березня на вулиці Івана Сірка Тернівського району. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники звільнили 51-річного чоловіка.

Обстріли Нікопольщини, скасування екстрених відключень світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
У Кривому Розі допомогли чоловіку, який застряг між трубою та залізобетонною плитою. Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Сили ППО знищили ще один дрон над регіоном

Ще один російський БпЛА збили над Криворіжжям, уточнив Лисак. Загалом сили ППО знищили 5 дронів.

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла. Вночі енергетики заживили оселі всіх жителів області, які лишились без світла через атаку військ РФ 22 березня, повідомили у компанії ДТЕК. Світло повернули у 413 тисяч домівок регіону.

Сили ППО знищили 4 БпЛА над Дніпропетровщиною

4 БпЛА знищили вночі та ближче до ранку сили протиповітряної оборони над Дніпропетровщиною. Безпілотники збили у Нікопольському та Синельниківському районах, повідомив очільник ОВА Лисак.

Війська РФ вдарили по Нікопольскому району

Впродовж ночі війська РФ завдали 3 удари БпЛА і 2 артобстріли по Нікопольському району, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки. Зачепило теплицю і лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Обстріли Нікопольщини, відминили екстрені відключення світла. Головні новини Дніпропетровщини 23 березня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 23 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

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