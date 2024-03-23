У ніч на 23 березня російська армія декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Скерували три дрони та двічі били за артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударом опинилися Нікополь і Червоногригорівська громада.
Пошкоджено енергетичний об'єкт, два багатоквартирні та один приватний будинки. Дві господарські споруди зруйновані, чотири – побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає.
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