Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 23 березня: адреси будинків

Сьогодні, 23 березня, у Запоріжжі з 8:00 до 20:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з плановими ремонтами електрообладнання.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, без електрики будуть будинки за адресами:
- вул. Зразкова 78-82;
- вул. Чудова 75-91, 82-102;
- пров. Броварський 1-9, 2-10;
- пров. Ревуцького 1-9, 2-10;
- вул. Соснова 72-86;
- вул. Чудова 107-113, 122-130;
- пров. Лисенка 12;
- вул. Гончара 4;
- вул. Каспійська 136, 77-89, 114-134, 138 б;
- вул. Учительська 91 а, 91 б, 95 б, 95 в;
- пров. Кремнієвий 1, 1 а, 2, 3, 5;
- пров. Макіївський 8;
- пров. Юр`ївський 11-25, 10-22.
Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.
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