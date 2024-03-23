НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 23 березня: адреси будинків
ЕлектроенергіяРемонтРегіони

Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 23 березня: адреси будинків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Не буде світла 23 березня в Запоріжжі
Електрики лагодять обладнання. Фото: Facebook/ Запоріжжяобленерго

Сьогодні, 23 березня, у Запоріжжі з 8:00 до 20:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з плановими ремонтами електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, без електрики будуть будинки за адресами:

  • вул. Зразкова 78-82;
  • вул. Чудова 75-91, 82-102;
  • пров. Броварський 1-9, 2-10;
  • пров. Ревуцького 1-9, 2-10;
  • вул. Соснова 72-86;
  • вул. Чудова 107-113, 122-130;
  • пров. Лисенка 12;
  • вул. Гончара 4;
  • вул. Каспійська 136, 77-89, 114-134, 138 б;
  • вул. Учительська 91 а, 91 б, 95 б, 95 в;
  • пров. Кремнієвий 1, 1 а, 2, 3, 5;
  • пров. Макіївський 8;
  • пров. Юр`ївський 11-25, 10-22.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Лампа, світло
Одеса повертається до графіків відключень світла
Сонячні панелі на лікарні у Бережанах
Зекономили 75 тисяч гривень: на Тернопільщині встановили сонячні панелі на лікарні
генератор, аварійні вимкнення
15 тисяч жителів Кривого Рогу — без електропостачання, у місті запроваджують аварійні вимкнення світла
харків без світла
На Харківщині ввели графік погодинних відключень електроенергії: розклад
На початок