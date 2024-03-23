Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 23 березня: адреси будинків

Сьогодні, 23 березня, у Запоріжжі з 8:00 до 20:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з плановими ремонтами електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, без електрики будуть будинки за адресами:

вул. Зразкова 78-82;

вул. Чудова 75-91, 82-102;

пров. Броварський 1-9, 2-10;

пров. Ревуцького 1-9, 2-10;

вул. Соснова 72-86;

вул. Чудова 107-113, 122-130;

пров. Лисенка 12;

вул. Гончара 4;

вул. Каспійська 136, 77-89, 114-134, 138 б;

вул. Учительська 91 а, 91 б, 95 б, 95 в;

пров. Кремнієвий 1, 1 а, 2, 3, 5;

пров. Макіївський 8;

пров. Юр`ївський 11-25, 10-22.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.

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