На Донеччині за добу від обстрілів одна людина загинула, двоє поранені

Протягом 22 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина в Очеретиному та одна поранена. Також поранена мирна жителька у Мирнограді внаслідок нічного обстрілу 23 березня.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1891 загинула,
- 4730 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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