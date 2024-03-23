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На Донеччині за добу від обстрілів одна людина загинула, двоє поранені
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На Донеччині за добу від обстрілів одна людина загинула, двоє поранені

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Новогродівка, обстріл 21 березня 2024 рік
Наслідки обстрілу у Новогродівці на Донеччині, 22 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Протягом 22 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина в Очеретиному та одна поранена. Також поранена мирна жителька у Мирнограді внаслідок нічного обстрілу 23 березня.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1891 загинула,
  • 4730 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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