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На війні в Україні Росія за добу втратила 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки — Генштаб
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На війні в Україні Росія за добу втратила 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки — Генштаб

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Тіла російських військових
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 23 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 435 760 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1050 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6852 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10811 (+36) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),
  • крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)

Дані уточнюються.

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