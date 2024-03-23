Станом на ранок 23 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 435 760 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1050 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
- артилерійських систем – 10811 (+36) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),
- крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)
Дані уточнюються.