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Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи одеського "короля контрабанди" Альперіна
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Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи одеського "короля контрабанди" Альперіна

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Одеський бізнесмен Вадим Альперін
Одеський бізнесмен Вадим Альперін.

Суд скасував ухвалу про закриття справи одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації корупційної схеми на митниці.

Про це 22 березня повідомили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення щодо рішення ВАКС про закриття справи, яку ухвали торік у жовтні через "правки Лозового".

Тепер справу одеського бізнесмена розглянуть повторно у суді першої інстанції. Оскаржити дану ухвалу не можна. За даними Центру протидії корупції, мова йде про Вадима Альперіна.

У ВАКС зазначили, що підозрюваний, його два партнери, колишній керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФСДержавна фіскальна служба., а також митний брокер обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка ймовірно ввозила до країни товари за заниженою митною вартістю — це ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Що відомо про справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна

  • 26 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що "хрещений батько контрабанди в Україні" Вадим Альперін втік від правоохоронців під час спецоперації з затриманням митників і пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто надасть допомогу в розшуку втікача.
  • Слідчі НАБУ затримали Альперіна 27 листопада 2019 року, коли той йшов на допит у САП. Його підозрюють у причетності до корупції на митниці та контрабанди, збитки від якої склали 77,7 мільйона гривень.
  • 29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту до 25 січня 2020 року із можливістю застави. На початку грудня за нього внесли заставу 70 мільйонів гривень. Чоловіка випустили із СІЗО.
  • Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо впровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, серед яких був і Вадим Альперін. Також його позбавили українського громадянства.

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