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Вибухи в Харкові пожежа на НПЗ в Самарі та збільшилась кількість жертв через теракт в "Крокус сіті хол": 23 березня
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Вибухи в Харкові пожежа на НПЗ в Самарі та збільшилась кількість жертв через теракт в "Крокус сіті хол": 23 березня

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Пожежа в "Крокус Сіті Холл"
Дим здіймається над палаючим концертним залом "Крокус Сіті Холл" після повідомлення про стрілянину, за межами Москви, Росія, 22 березня 2024 року. REUTERS/Maxim Shemetov

Вночі у Харкові пролунали вибухи, у Самарі горить черговий російський НПЗ та збільшилась кількість загиблих внаслідок теракту в "Крокус сіті хол" у Підмосков'ї — Суспільне зібрало головні новини ранку 23 березня.

Вибухи та робота ППО вночі в Україні

Близько опівночі кореспонденти Суспільного повідомили про три вибухи в Харкові. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування балістичного озброєння. Згодом вибухи в Основʼянському районі міста підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він розповів, що місто атакували безпілотники. Більше він деталей не повідомляв.

У Запорізькій області працювало ППО, повідомляли Сили оборони півдня. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників.

У Самарі горить нафтопереробний завод

Колона нафтопереробної установки горить у Самарській області Росії після атаки безпілотника. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на екстрені служби. Постраждалих, за попередніми даними, немає, на місці працюють пожежники. Згодом у диспетчерській службі уточнили, що горить саме Куйбишівський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснефть".

Теракт в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

За офіційною інформацією Слідчого комітету РФ: загинули понад 60 людей, ще понад 140 отримали поранення — 115 постраждалих госпіталізували, серед них є діти.

Контекст: Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запалювальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У Раді підтримали відстрочку від мобілізації аспірантів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання. Про це повідомила народна депутатка і членкиня профільного комітету Ірина Фріз.

За її словами, це рішення ухвалили на засіданні комітету 22 березня, під час якого розглядали поправки (на цьому засідання 260 правок) до законопроєкту про мобілізацію.

Контекст: 26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію. Нині народні депутати вносять правки у законопроєкт — їх понад 4 тисячі.

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