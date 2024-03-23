Сімсот пʼятдесят девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Армія РФ атакувала Одещину балістикою: куди влучили ракета

Удень армія РФ ударила балістикою по Одещині. Ракета, імовірно "Іскандер-М", влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району, повідомили у Силах оборони півдня. Інформація про руйнування і травмованих не надходила.

Також над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala".