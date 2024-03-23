Сімсот пʼятдесят девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 22 на 23 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги, проте вона лунала ввечері напередодні через літаки Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
Армія РФ атакувала Одещину балістикою: куди влучили ракета
Удень армія РФ ударила балістикою по Одещині. Ракета, імовірно "Іскандер-М", влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району, повідомили у Силах оборони півдня. Інформація про руйнування і травмованих не надходила.
Також над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala".
На Одещині оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 11:44. Через пару хвилин у Силах оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку для регіону. У Повітряних силах зазначили, що в областях, де оголошена тривога, загроза застосування балістичного озброєння.
На Одещині попрощаються з бійцем підрозділу "Азов"
На Одещині попрощаються з сержантом Нацгвардії, бійцем підрозділу "Азов" Юліаном Самсоновим. Він загинув 14 квітня 2022 року під час оборони "Азовсталі". Поховають захисника 25 березня у селі Байтали.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:30 армія РФ не тримає кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.
Минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, найгарячіше на Новопавлівському напрямку — Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Найгарячіше на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснили 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.