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Сімсот пʼятдесят девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот пʼятдесят девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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126 окрема бригада територіальної оборони
Українській військовий стріляє зі зброї, 2024 рік. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Ніч з 22 на 23 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги, проте вона лунала ввечері напередодні через літаки Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Армія РФ атакувала Одещину балістикою: куди влучили ракета

Удень армія РФ ударила балістикою по Одещині. Ракета, імовірно "Іскандер-М", влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району, повідомили у Силах оборони півдня. Інформація про руйнування і травмованих не надходила.

Також над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala".

На Одещині оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 11:44. Через пару хвилин у Силах оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку для регіону. У Повітряних силах зазначили, що в областях, де оголошена тривога, загроза застосування балістичного озброєння.

На Одещині попрощаються з бійцем підрозділу "Азов"

На Одещині попрощаються з сержантом Нацгвардії, бійцем підрозділу "Азов" Юліаном Самсоновим. Він загинув 14 квітня 2022 року під час оборони "Азовсталі". Поховають захисника 25 березня у селі Байтали.

Сімсот пʼятдесят девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загиблий Юліан Самсонов. Фото: Ананьївська міська територіальна громада

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:30 армія РФ не тримає кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.

Минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, найгарячіше на Новопавлівському напрямку — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Найгарячіше на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Сили оборони завдали 20 ракетних та авіаударів по позиціях військ РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснили 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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