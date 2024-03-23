Протягом минулої доби, 22 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загинули дитина та двоє чоловіків, 29 людей дістали поранення.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю загинули дитина та двоє чоловіків, ще 29 людей дістали поранення. Фрагменти їхніх тіл були вилучені з-під завалів і згорілого транспортного засобу та ідентифіковані за ДНК-профілями.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 299 ударів по містах та селах Запорізької області:

20 ракетних — по Запоріжжю та Запорізькому району;

два авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;

54 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

222 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 325 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 22 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ десять разів за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі, в Генштабі ЗСУ.

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