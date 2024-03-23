НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Упродовж доби армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Упродовж доби армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли по Запорізькій області 22 березня 2024
Наслідки обстрілів по Запорізькій області. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 22 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загинули дитина та двоє чоловіків, 29 людей дістали поранення.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю загинули дитина та двоє чоловіків, ще 29 людей дістали поранення. Фрагменти їхніх тіл були вилучені з-під завалів і згорілого транспортного засобу та ідентифіковані за ДНК-профілями.

Упродовж доби армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 299 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • 20 ракетних — по Запоріжжю та Запорізькому району;
  • два авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
  • 54 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 222 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.
Упродовж доби армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 325 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 22 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 22 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ десять разів за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читати ще
Два будинки зруйновано вщент, сотні — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж Читати ще Два будинки зруйновано вщент, сотні — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Масована ракетна атака армією РФ по Запоріжжю: ліквідація наслідків обстрілу триває Читати ще Масована ракетна атака армією РФ по Запоріжжю: ліквідація наслідків обстрілу триває
"Зуби вибило, губа розбита. І уламки по всьому тілу": що розповіли очевидці про масовану атаку по Запоріжжю Читати ще "Зуби вибило, губа розбита. І уламки по всьому тілу": що розповіли очевидці про масовану атаку по Запоріжжю
"Дитина вранці мені сказала: "Мамо, я не хочу помирати": очевидці про ранковий обстріл Запоріжжя Читати ще "Дитина вранці мені сказала: "Мамо, я не хочу помирати": очевидці про ранковий обстріл Запоріжжя

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
обстріл Нікопольщини
18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня
Російські військові обстріляли Красногорівку Донецької області, поранені троє людей
Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
Подружжя, яке загинуло від російського ракетного обстрілу
Загинули в один день під завалами власного будинку: у Хмельницькому попрощались із подружжям Корольковими
Обстріли
Армія РФ обстріляла Білопільську громаду на Сумщині: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
На початок