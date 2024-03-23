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На Полтавщині у ніч на 23 березня збили БпЛА: що відомо
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На Полтавщині у ніч на 23 березня збили БпЛА: що відомо

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У ніч на 23 березня на території Полтавщини українській військові знищили безпілотники "Shahed-136/131". У цей час в області двічі оголошували про повітряну тривогу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

22 березня близько 23:39 жителі Кременчуцького району почали повідомляти про звуки вибухів. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

За даними Філіпа Проніна, над територією Полтавщини збили дев'ять БпЛА. Жертв та постраждалих немає.

Загалом у нас на 23 березня Сили протиповітряної оборони знищили 31 дрон-камікадзе.

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