НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Продав чужої олії з ріпаку на 17 мільйонів гривень: на Тернопільщині судитимуть директора підприємства
КРИМІНАЛГРОШІСудРегіони

Продав чужої олії з ріпаку на 17 мільйонів гривень: на Тернопільщині судитимуть директора підприємства

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ріпакове поле на Тернопільщині
Ріпакове поле. Фото: Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині судитимуть ексдиректора підприємства, який продав чужої олії з ріпаку на 17 з половиною мільйонів гривень. За розтрату в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

У ході досудового розслідування встановили, що одна з компаній уклала договір про зберігання ріпаку з приватним підприємством, яке на той час очолював підозрюваний.

"Надалі це зерно мали переробити на олію. Проте директор агропідприємства знайшов іншого покупця за кордоном. Без погодження з власником товару уклав з іноземною компанією договори на експорт і реалізував 902 тонни чужої ріпакової олії на понад 17,5 мільйонів гривень".

Частину отриманих за ріпакову олію коштів чоловік легалізував, конвертувавши їх у понад 3,5 мільйони гривень.

Дії директора підприємства викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Йому оголосили про підозру за двома статями Кримінального кодексу України — частиною 5 статті 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Наручники, кайданки
На Одещині затримали співробітника пошти, який привласнив понад 62 тис. грн підприємства — поліція
Закарпатця підозрюють у стрілянині з травматичного пістолета
Судимий за переправлення чоловіків через кордон: закарпатця підозрюють у стрілянині з травматичного пістолета
Конфлікт чоловіка із представниками ТЦК у Полтаві
Конфлікт чоловіка із представниками ТЦК у Полтаві: що відомо
У Полтаві 23 березня підпалили автомобіль
У Полтаві підпалили автомобіль: шо відомо
На початок