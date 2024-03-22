На Тернопільщині судитимуть ексдиректора підприємства, який продав чужої олії з ріпаку на 17 з половиною мільйонів гривень. За розтрату в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

У ході досудового розслідування встановили, що одна з компаній уклала договір про зберігання ріпаку з приватним підприємством, яке на той час очолював підозрюваний.

"Надалі це зерно мали переробити на олію. Проте директор агропідприємства знайшов іншого покупця за кордоном. Без погодження з власником товару уклав з іноземною компанією договори на експорт і реалізував 902 тонни чужої ріпакової олії на понад 17,5 мільйонів гривень".

Частину отриманих за ріпакову олію коштів чоловік легалізував, конвертувавши їх у понад 3,5 мільйони гривень.

Дії директора підприємства викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Йому оголосили про підозру за двома статями Кримінального кодексу України — частиною 5 статті 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.