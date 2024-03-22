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То сухо, то дощитиме: погода цими вихідними на Тернопільщині
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То сухо, то дощитиме: погода цими вихідними на Тернопільщині

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Набережна Тернопільського ставу
Тернопільська набережна. Фото: Суспільне Тернопіль

У суботу, 23 березня, на Тернопільщині очікуємо теплу та суху погоду. В неділю, 24 березня, синоптична ситуація зміниться у зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту, який спричинить дощі.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в соцмережі.

Графік прогнозу погоди до вівторка на Тернопільщині
Графік прогнозу погоди до вівторка. Фото: Гідрометеоцентр

Зокрема, в суботу буде хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° вище нуля. У Тернополі вночі 4-6° тепла, вдень — 13-15°.

Погіршення видимості в тумані до 600-1000 метрів.

Рівень небезпечності — зелений (відсутній).

У неділю теж буде хмарно. Часом дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень від +4 до +9°.

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