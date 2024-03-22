Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва

У ніч на 21 березня 2024-го Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною 31 ракету. Одну із них збив військовий із Кременчука – Дмитро.
Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Військовий із Кременчука Дмитро збив одну із ракет, яка летіла в напрямку Києва.
Військовий із Полтавщини, який збив ракету РФ. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
"Декілька ракет пішло на Рівненську область, а декілька пішли на Хмельницьку область. Але потім їх доволі там багато було. Потім якось так сталося, що вони всі разом розвернулися і пішли на Київ. Тобто ми їх бачили, ми їх чекали. І коли перша ракета пішла, тобто я розвернувся вслід і здійснив постріл. Нічого складного", — розповів пресслужбі зенітник 1-го мехбату Окремої президентської бригади Дмитро.
Військовий Дмитро і Кременчука. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
Загалом 21 березня Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет.
Дмитро. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
"Я сподіваюся, що такий же стрілок, який обороняє там Полтавську область, там, можливо, Кременчук, не пропусте ракету, яка йтиме на Кременчук. Тобто,точно таким чином я не хочу, щоб ракета летіла на Київ. Тут, як воно, кругова порука"
Дмитра мобілізували 3 квітня 2022-го. До цього він був заступником директора Галещинського машинобудівного заводу на Полтавщині.
"Я прийшов, я не знав що таке ПЗРК. Тобто на медкомісії сидів такий чоловік уже у віці, каже: «У ПЗРК-шники підеш?». Я подумав, що це ПТРК, тобто по танках. Кажу: «О, по танках буду лупити». Каже: «Ні, по літаках». Кажу: «Та то ще краще»"
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