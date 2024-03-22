НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва
Воїн із Кременчука Дмитро. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

У ніч на 21 березня 2024-го Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною 31 ракету. Одну із них збив військовий із Кременчука – Дмитро.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Військовий із Кременчука Дмитро збив одну із ракет, яка летіла в напрямку Києва.

Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва
Військовий із Полтавщини, який збив ракету РФ. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
"Декілька ракет пішло на Рівненську область, а декілька пішли на Хмельницьку область. Але потім їх доволі там багато було. Потім якось так сталося, що вони всі разом розвернулися і пішли на Київ. Тобто ми їх бачили, ми їх чекали. І коли перша ракета пішла, тобто я розвернувся вслід і здійснив постріл. Нічого складного", — розповів пресслужбі зенітник 1-го мехбату Окремої президентської бригади Дмитро.
Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва
Військовий Дмитро і Кременчука. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Загалом 21 березня Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет.

Військовий із Полтавщини збив ракету РФ, яка летіла в напрямку Києва
Дмитро. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького
"Я сподіваюся, що такий же стрілок, який обороняє там Полтавську область, там, можливо, Кременчук, не пропусте ракету, яка йтиме на Кременчук. Тобто,точно таким чином я не хочу, щоб ракета летіла на Київ. Тут, як воно, кругова порука"

Дмитра мобілізували 3 квітня 2022-го. До цього він був заступником директора Галещинського машинобудівного заводу на Полтавщині.

"Я прийшов, я не знав що таке ПЗРК. Тобто на медкомісії сидів такий чоловік уже у віці, каже: «У ПЗРК-шники підеш?». Я подумав, що це ПТРК, тобто по танках. Кажу: «О, по танках буду лупити». Каже: «Ні, по літаках». Кажу: «Та то ще краще»"

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Польща
Польща збільшить присутність власних військ на східних кордонах — міністр оборони країни
писанки розпис бджолиний віск заняття діти Краматорськ Донецька область
"Це заспокоює на тлі обстрілів". У Краматорську дітей вчать розпису писанок воском: як прикрашають яйця
Переселенці з Донеччини прибули евакуаційним потягом на Рівненщину
"Щоночі дуже страшно лягати спати": що розповідають переселенці, які прибули евакуаційним потягом на Рівненщину
Родини Кошель та Вороновські, які виїхали з Маріуполя до Запоріжжя та відновили бізнес
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
На початок