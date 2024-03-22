Три заклади професійно-технічної освіти Київської області відібрали для участі в пілотному проєкті Міністерства освіти і науки "#100 майстерень". Вони отримають кошти на оновлення майстерень.

Про це повідомила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.

За її словами, до проєкту "#100 майстерень" долучаться:

Білоцерківський професійний коледж, який готує студентів за спеціальностями "Оператор верстатів з програмним керуванням", "Токар", "Фрезерувальник";

Бориспільський професійний ліцей, де здобувають професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів;

Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти, де навчають швачок і фахівців у галузі легкої промисловості.

Оновлення навчально-виробничих потужностей у цих закладах освіти відбуватиметься завдяки співфінансуванню: коштом державного та місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів. Планується, що наступного навчального року студенти вказаних закладів відпрацьовуватимуть практичні навички вже на новому обладнанні і в сучасних лабораторіях.

Нині на Київщині діє 21 навчально-практичний центр:

4 центри будівельного напряму;

4 – швейної промисловості;

2 – для сільського господарства;

7 – для промислового виробництва;

3 – для громадського харчування;

1 – для автомобільного транспорту.

Навчається в таких центрах не лише молодь, а й доросле населення.

У Міністерстві освіти і науки поінформували, що вже визначились із переліком 72 професійних технічних навчальних закладів, де навчатимуть професій, які потрібні для відбудови України. Ці заклади отримають 500 мільйонів гривень держкоштів на оновлення власних майстерень. Трансформація профтехів відбувається в межах проєкту "#100 майстерень".