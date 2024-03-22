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Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку
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Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку

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Оперативна інформація за 22 березня: ЗСУ відбили 7 атак РФ на Оріхівському напрямку
Український військовий. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області.

Про це сьогодні, 22 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російська армія сім разів, за підтримки авіації, атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.", — йдеться у зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що російські військові обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 15 міст та сіл, зокрема Полтавку, Малинівку, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку та П’ятихатки Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що російські військовослужбовці завдали 327 ударів по території Запорізької області минулої доби, 21 березня.

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