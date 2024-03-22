Медики, бухгалтери, сапери — кого ще шукають працедавці Харківщини

У Харківській області зріс попит на медсестер і лікарів: кількість вакансій для останніх за рік збільшилася з 57 до 109.

Про це Суспільне Харків повідомив директор облцентру зайнятості Олександр Котуков.

"Також за останні два роки зріс попит на фармацевтів, бухгалтерів, слюсарів, електромонтерів, малярів, соціальних робітників, саперів", — зазначив Котуков.

Олександр Котуков. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Менше наймати порівняно з 2021 роком стали працедавці у сферах туризму, спорту й розваг.

Також за три роки зменшилася кількість пропозицій на будівельні спеціальності: з 1400 до 400, говорить Котуков. Водночас ці дані лише частково відображають ситуацію на ринку праці, адже роботодавці можуть шукати працівників самостійно, а не через центр зайнятості.

Директор центру зайнятості каже, зміни на ринку праці через повномасштабну війну спричинили перехід людей з однієї сфери в іншу.

За останні два роки на Харківщині з метою отримання нової спеціальності на професійних курсах навчалися 4403 безробітних, які перебували на обліку в центрі зайнятості

Переїзд до інших регіонів через безпекову ситуацію, мобілізація чоловіків, а також зміни в правилах ведення обліку вплинули і на рівень зареєстрованого безробіття в Харківській області. Воно зменшилося у більш ніж чотири рази.

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