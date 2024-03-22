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Невеликі опади та до 14º тепла прогнозують для Харківщини на 24-26 березня
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Невеликі опади та до 14º тепла прогнозують для Харківщини на 24-26 березня

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Градусник на Майдані Конституції в Харкові, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

На неділю та початок тижня в Харкові та області очікуються хмарна з проясненнями погода та невеликі опади вночі.

Прогноз погоди повідомили Суспільне Харків у регіональному гідрометеоцентрі.

Погода в Харкові та області 24 березня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів;
  • Вітер південний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14º тепла;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 11-13º тепла.
Клопи-москалики
Клопи-москалики. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Погода на Харківщині 25 березня

  • Хмарно з проясненнями;
  • Місцями невеликий дощ;
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 7-12º тепла.

Погода на Харківщині 26 березня

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі невеликий дощ;
  • Вдень без істотних опадів;
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 8-13° тепла.

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