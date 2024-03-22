Невеликі опади та до 14º тепла прогнозують для Харківщини на 24-26 березня

На неділю та початок тижня в Харкові та області очікуються хмарна з проясненнями погода та невеликі опади вночі.
Прогноз погоди повідомили Суспільне Харків у регіональному гідрометеоцентрі.
Погода в Харкові та області 24 березня
- Мінлива хмарність;
- Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14º тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 11-13º тепла.
Клопи-москалики. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків
Погода на Харківщині 25 березня
- Хмарно з проясненнями;
- Місцями невеликий дощ;
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 7-12º тепла.
Погода на Харківщині 26 березня
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 8-13° тепла.
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