Внаслідок обстрілу Очеретиного один загиблий один поранений — прокуратура

Вранці 22 березня російські окупанти завдали удару по Очеретиному на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомила Суспільному Донбас речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"Вранці окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району. Від ворожої атаки загинула жінка 62 років, яка перебувала на території власного домоволодіння", розповіла Анастасія Мєдвєдєва.
Також за словами речниці поранення дістав 49-річний місцевий житель. Його доставили до лікарні.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.