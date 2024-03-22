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Лежала в кущах разом із немовлям: у Києві вилучили дитину в наркозалежної матері
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Лежала в кущах разом із немовлям: у Києві вилучили дитину в наркозалежної матері

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У Києві наркозалежна мати лежала непритомна на землі разом з 8-місячною дитиною
У Києві наркозалежна мати лежала непритомна на землі разом з 8-місячною дитиною. Фото: Поліція Києва/Facebook

У Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у наркозалежної матері. Жінка після вживання наркотиків лежала на вулиці. Разом з нею на землі під деревом була 8-місячна донька.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Інцидент стався в Оболонському районі Києва. Ювенальні поліцейські випадково побачили у лісопарковій зоні непритомну жінку з дитиною, які лежали на холодній землі. Поліцейські підняли немовля і привели до тями матір.

Нею виявилась наркозалежна 26-річна мешканка Київщини, яка почала агресивно поводитись і заважала правоохоронцям піклуватись про дитину. Пізніше на місце прибули патрульні поліцейські разом із соцпрацівниками.

На матір правоохоронці склали протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Жінка неодноразово притягувалась до відповідальності за вказане правопорушення.

Дитину відвезли до лікарні для медобстеження. У подальшому дівчинкою опікуватимуться соціальні служби.

Минулого року в Голосіївському районі Києва поліція і соцпрацівники вилучили з родини новонароджену дівчинку. Інспектори виявили, що дитину виховують в умовах антисанітарії. Немовля забрали для медичного обстеження.

Також тогоріч у Печерському районі в матері вилучили 5-місячного сина. 36-річна жінка облаштувала житло у занедбаній недобудові без опалення і будь-яких комунікацій.

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