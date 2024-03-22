Учні Коломийського ліцею № 8, що на Івано-Франківщині, відвідують стрілецькі навчання, вчаться керувати дронами та вивчають тактичну, вогневу, топографічну підготовку й тактичну медицину. Так в освітньому закладі модернізували предмет "Захист України". Військовий вишкіл діти проходять у мультимедійному лазерному тирі.

Про те, як відбуваються заняття, читайте у матеріалі Суспільного.

Мультимедійний лазерний тир обладнали в укритті ліцею на початку навчального року. Завдяки програмному забезпеченню, яке закупили в межах проєкту Коломийської міської ради "Освітній прорив", учні відпрацьовують вправи у змодельованих умовах полігону, тиру й міської забудови, розповідає вчитель "Захисту України" Ігор Скидан.

Вчитель предмету "Захист України" Ігор Скидан. Суспільне Івано-Франківськ

"Зброя — два автомати й два пістолети — це масогабаритні моделі. Тобто учень відчуває, що в руках має бойову зброю за вагою, габаритами та іншими показниками. Тир повністю безпечний і це є значна перевага для його використання в навчальних закладах. Здобувати навички можуть не лише учні, а й люди, які вже ознайомлені зі стрілецькою справою", — говорить Ігор Скидан.

Модернізований клас для проведення занять із "Захисту України". Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, окрім інтерактивного тиру, також модернізували клас для вивчення тактичної, вогневої й топографічної підготовки, а також тактичної медицини. Придбали навчальні гвинтівки та гранати.

Навчальна зброя. Суспільне Івано-Франківськ

Десятикласниця Анастасія Векерик каже: у майбутньому хоче стати військовою і планує вступити до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Учениця 10 класу Анастасія Векерик. Суспільне Івано-Франківськ

"Я перейшла в групу хлопців, тому що тут більше стрільби, фізичної підготовки. Є дуже багато дівчат, які також ідуть воювати медиками, снайперами, в артилерію — у різні роди військ. Мені не страшно, тому що я люблю нашу державу і буду готова іти за неї воювати", — каже Анастасія Векерик.

Клас "Захист України" у Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

Клас "Захист України" у Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

Вчителька з основ медичних знань Світлана Коженьовська розповідає: для класу, де дівчат навчають першої домедичної допомоги, придбали тренувальні манекени для проведення серцево-легеневої реанімації та інтубації трахеї, манекен з різними типами ран, комірець для підтримки шийного відділу, шини.

Вчителька основ медичних знань Світлана Коженьовська. Суспільне Івано-Франківськ

"Тренажер відображає рани настільки реально, що діти можуть повністю побачити уламкову рану чи різану, повністю її протампонувати. На манекені серцево-легеневої реанімації вони бачать, де є вектор, серединка, де її зробити. Це мотивує дітей до того, щоб не панікувати", — розповідає Світлана Коженьовська.

Вивчення основ першої домедичної допомоги. Суспільне Івано-Франківськ

Вивчає основи першої домедичної допомоги учениця 10 класу Вероніка Гуцуляк.

"На кожному уроці в нас є практична частина і теорія. Я виконувала оральну інтубацію трахеї. Навчалися ми це робити на "Захисті Вітчизни", — говорить Вероніка Гуцуляк.

Учениця 10 го класу Гуцуляк Вероніка. Суспільне Івано-Франківськ

Яна Масик, яка також вивчає курс "Основи надання першої медичної допомоги", каже: на заняттях робили серцево-легеневу реанімацію.

Вивчення основ першої домедичної допомоги. Суспільне Івано-Франківськ

"Це є невідкладний комплекс вправ, який спрямований на відновлення життєдіяльності людини. Тому ми вчимося це робити, бо всілякі випадки бувають у житті, на вулиці. І слід у таких ситуаціях не розгубитися, не панікувати, а правильно, послідовно надати домедичну допомогу", — каже Яна Масик.

Учениця 10 го класу Яна Масик. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів заступника директора з навчально-виховної роботи Михайла Іванішина, ліцей № 8 обрав військово-спортивний профіль навчання. Тож, окрім більшої кількості годин викладання предмета "Захист України", у закладі діють ще два гуртки: "Влучний стрілець" та "Підготовка операторів БпЛА". На останньому діти навчаються керувати дронами: спочатку на симуляторі, а потім на безпілотниках.

Діти навчаються керувати дронами. Суспільне Івано-Франківськ

Вчиться керувати квадрокоптерами й учень 8 класу Любомир Белдик.

"Мені дуже подобається літати. Це — як захоплення. Надалі планую собі купити дрон, щоб теж продовжувати літати. Через те, що зараз у нас воєнний стан, це може знадобитися", — говорить Любомир Белдик.

Учень 8 класу Любомир Белдик. Суспільне Івано-Франківськ

Гурток "Підготовка операторів БпЛА" відвідують 15 учнів, каже керівник Віталій Юрковський.

Керівник гуртка Віталій Юрковський. Суспільне Івано-Франківськ

"У нас — два комплекти навчальних дронів, також — п'ять робочих місць і мережа, до якої під'єднані всі робочі місця. Учасники можуть одночасно на одній карті навчатися у симуляторі. Також вивчаємо теорію, правила безпечного поводження з дронами і як їх обслуговувати", — говорить Віталій Юрковський.

Володимир Мацюк - учень 9 класу. Суспільне Івано-Франківськ

Навчальні матеріали в ліцей закупили в межах проєкту "Освітній прорив". На нього спрямували 10 мільйонів гривень з міського бюджету, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Суспільне Івано-Франківськ

"П'ять опорних закладів отримали по два мільйони під свій профіль. Наступний етап — це будуть виділені гроші для другого профілю. Але є умови, є фандрейзинг. Тобто, щоб отримати кошти для другого профілю, треба буде певну частину їх зібрати", — розповів Богдан Станіславський.

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