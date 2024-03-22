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18 громад Сумщини входять до територій можливих бойових дій: оновлений перелік
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18 громад Сумщини входять до територій можливих бойових дій: оновлений перелік

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18 громад Сумщини та чотири села Путивльської громади належать до території можливих бойових дій.

Про це йдеться в наказі Мінреінтеграції від 8 березня 2024.

Території можливих бойових дій

Шосткинський район

  • Середино-Будська міська територіальна громада
  • Шалигинська селищна територіальна громада
  • Есманьська селищна територіальна громада
  • Дружбівська міська територіальна громада
  • Зноб-Новгородська селищна територіальна громада
  • Шосткинська міська територіальна громада
  • Глухівська міська територіальна громада
  • Свеська селищна територіальна громада

Охтирський район

  • Великописарівська селищна територіальна громада
  • Охтирська міська територіальна громада

Сумський район

  • Білопільська міська територіальна громада
  • Краснопільська селищна територіальна громада
  • Юнаківська сільська територіальна громада
  • Ворожбянська міська територіальна громада
  • Хотінська селищна територіальна громада
  • Миропільська сільська територіальна громада
  • Миколаївська сільська територіальна громада

Конотопський район

  • Новослобідська сільська територіальна громада
  • с. Козаче Путивльської міської територіальної громади
  • с. Малушине Путивльської міської територіальної громади
  • с. Мишутине Путивльської міської територіальної громади
  • с. Сімейкине Путивльської міської територіальної громади

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