18 громад Сумщини входять до територій можливих бойових дій: оновлений перелік

18 громад Сумщини та чотири села Путивльської громади належать до території можливих бойових дій.
Про це йдеться в наказі Мінреінтеграції від 8 березня 2024.
Території можливих бойових дій
Шосткинський район
- Середино-Будська міська територіальна громада
- Шалигинська селищна територіальна громада
- Есманьська селищна територіальна громада
- Дружбівська міська територіальна громада
- Зноб-Новгородська селищна територіальна громада
- Шосткинська міська територіальна громада
- Глухівська міська територіальна громада
- Свеська селищна територіальна громада
Охтирський район
- Великописарівська селищна територіальна громада
- Охтирська міська територіальна громада
Сумський район
- Білопільська міська територіальна громада
- Краснопільська селищна територіальна громада
- Юнаківська сільська територіальна громада
- Ворожбянська міська територіальна громада
- Хотінська селищна територіальна громада
- Миропільська сільська територіальна громада
- Миколаївська сільська територіальна громада
Конотопський район
- Новослобідська сільська територіальна громада
- с. Козаче Путивльської міської територіальної громади
- с. Малушине Путивльської міської територіальної громади
- с. Мишутине Путивльської міської територіальної громади
- с. Сімейкине Путивльської міської територіальної громади
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