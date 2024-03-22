Толока на каяках: акваторію біля Жукового острова в Києві очистили від сміття

У Києві затоку Галера біля Жукового острова очистили від сміття. Спільну толоку організували столичні комунальники та містяни на каяках . Вивезли близько 40 кубометрів побутових відходів.

Про це написав у Facebook очільник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Прибирання затоки приурочили до Всесвітнього дня охорони водних ресурсів, який відзначають 22 березня. Захід організували КП "Плесо", спільнота каяківців з "Каяк Каное Центр" та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Саме любителі веслувального спорту звернули увагу на засмічення прибережної території біля Жукового острова. Через весняний паводок сміття опинилося в воді і накопичилося в очереті. Зібрати його без човнів було неможливо.

Завдяки спільним зусиллям киян і комунальників у затоці Дніпра зібрали і вивезли 40 кубів сміття. Як зауважив Олександр Возний, гарною ідеєю у ці весняні дні можуть бути толоки біля інших озер та річок.

Раніше весняну толоку провели довкола столичного озера Жандарка на Позняках, до якої долучилися комунальники та містяни.

Також у суботу, 16 березня, кияни мали змогу долучитися до прибирання території біля тимчасового притулку для тварин на території столичного ВДНГ.

КП "Плесо" ліквідовувало забруднення озера Богатирське, оскільки там зафіксували скид нафтопродуктів.