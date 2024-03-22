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В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
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В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго

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В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
Відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго. Фото: Віктор Микита | Facebook

В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго з консульським округом, що охоплює території Закарпатської, Львівської та Рівненської областей.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.

В офіційній церемонії відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго в місті Ужгород 22 березня взяв участь спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. На заході була також присутня делегація високих представників Міністерства закордонних справ та Франкофонії ДРК.

В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
Відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго. Фото: Віктор Микита | Facebook

Максим Субх висловив вдячність конголезькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
Зустріч Максима Субха з делегацією високих представників МЗС та Франкофонії ДРК. Фото: МЗС

"Україна докладає послідовних зусиль з активізації відносин з Африканським континентом. На виконання доручення Президента України, найближчим часом відбудеться офіційне відкриття дипломатичних установ України у низці країн Африки, зокрема в Демократичній Республіці Конго", — зазначив Максим Субх.

В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго
Відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго. Фото: Віктор Микита | Facebook

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