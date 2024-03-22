В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго з консульським округом, що охоплює території Закарпатської, Львівської та Рівненської областей.
Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.
В офіційній церемонії відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго в місті Ужгород 22 березня взяв участь спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. На заході була також присутня делегація високих представників Міністерства закордонних справ та Франкофонії ДРК.
Максим Субх висловив вдячність конголезькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Україна докладає послідовних зусиль з активізації відносин з Африканським континентом. На виконання доручення Президента України, найближчим часом відбудеться офіційне відкриття дипломатичних установ України у низці країн Африки, зокрема в Демократичній Республіці Конго", — зазначив Максим Субх.
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