На Миколаївщині п'ять закладів професійно-технічної освіти отримають гроші на покращення навчального процесу у рамках проєкту "#100 майстерень". За інформацією МОН, наприкінці весни розпочнуться масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі.

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти та науки України.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, цей проєкт — це можливість уже зараз сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів.

"Як результат — надалі вплинути на потреби економіки й бізнесу. Також ми розуміємо, яких фахівців не вистачає на ринку праці та які професії будуть потрібні для відбудови та відновлення країни. Тож уже зараз запускаємо ініціативи, які дадуть змогу здобувати актуальні знання та навички в профтехах", — зазначив він.

У Миколаївській області визначили п'ять таких закладів:

Казанківський професійний аграрний ліцей (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва);

Вище професійне училище №21 міста Миколаїв (електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування;

Професійно-технічне училище №42 (сільське господарство, плодоовочівник, озеленювач, садівник, виноградар);

Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну" (фотограф);

Заклад професійної освіти "Новоодеський професійний коледж" ((Кухар, кондитер, майстер ресторанного обслуговування).

Окрім цього, інструкції щодо вигляду майбутніх майстерень розробить МОН спільно з урбан-бюро "BigCityLab". За думку Міністерства, це дасть змогу зробити приміщення інноваційними, технологічними та зручними для навчання. Також спільно з дизайн-бюро "Spiilkа" МОН оновить дизайн сайтів профтехів.

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