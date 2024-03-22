Сьогодні, 22 березня, депутату Тернопільської обласної ради Олегу Щиголю, якого підозрюють у проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляють на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соцмережі.

Він перебуватиме під вартою з альтернативою внесення 155 тисяч гривень застави. Строк дії запобіжного заходу — до 18 травня 2024 року.

"Якщо внесуть заставу, то на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки. Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутата затримали відразу після одержання частини коштів від військовослужбовця за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 368 КК України.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутату Тернопільської обласної ради, якого викрили на корупції.