НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Депутату Тернопільської обласної ради Олегу Щиголю обрали запобіжний захід
КОРУПЦІЯПОЛІТИКАМІСЦЕВА ВЛАДАСАПРегіони

Депутату Тернопільської обласної ради Олегу Щиголю обрали запобіжний захід

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тернопільська обласна рада
Тернопільська облрада. Фото: Суспільне Тернопіль

Сьогодні, 22 березня, депутату Тернопільської обласної ради Олегу Щиголю, якого підозрюють у проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляють на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соцмережі.

Він перебуватиме під вартою з альтернативою внесення 155 тисяч гривень застави. Строк дії запобіжного заходу — до 18 травня 2024 року.

"Якщо внесуть заставу, то на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки. Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутата затримали відразу після одержання частини коштів від військовослужбовця за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 368 КК України.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутату Тернопільської обласної ради, якого викрили на корупції.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Недобудована школа, Чукалівка
ВАКС відмовив детективу НАБУ продовжити розслідування у справі про недобудовану школу в Чукалівці Франківської громади
Поліція, Корупція, Влада, Кам'янське
Обіцяла зняти арешт з майна. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили посадовицю на хабарі
Одеський бізнесмен Вадим Альперін
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи одеського "короля контрабанди" Альперіна
Заробляли на фіктивних документах про інвалідність у Запоріжжі
Заробляли на фіктивних документах про інвалідність: у Запоріжжі повідомили про підозру керівниці МСЕК та посереднику
На початок