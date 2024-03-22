У першому турі чемпіонату України з футболу серед команд чемпіонської групи Першої ліги сезону 2023-24 років футбольний клуб "Інгулець" з селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області переміг івано-франківське "Прикарпаття" з рахунком 0:1. Гра відбулась на стадіоні "Рух" в Івано-Франківську.

Гості заволоділи ініціативою з перших хвилин і могли відкривати рахунок вже на п'ятій хвилині: арбітр Вадим Запрутняк признавич пенальті за фол півзахисника "Прикарпаття" Станіслава Демків проти гравця петрівчан Ярослава Богунова у власному карному майданчику. Проте Віталій Кольцов не реалізував 11-метровий, пробивши повз ворота.

Вже в наступній атаці могли забивати господарі, проте нападник івано-франківців Андрій Хома не влучив у ворота.

Підопічні Владислава Лупашка й надалі більше володіли м'ячем, проте нічого не створювали біля воріт Владислава Кучерука. А футболісти Олега Рипана намагались відповідати швидкими контратаками.

У другому таймі малюнок гри не змінився: гості безуспішно намагалися створювати моменти біля воріт суперників, господарі ж поставили собі за мету не пропустити.

Перша небезпека біля воріт Кучерука у другій половині гри виникла на 70-ій хвилині: удару завдав один з кращих бомбардирів "Інгульця" Олександр Козак, та голкіпер парирував удар.

Єдиний гол у матчі забив новачок команди з Петрового Валерій Сад, точно пробивши в кут воріт господарів з меж карного майданчика на 76-ій хвилині — 0:1.

Матч так і завершився мінімальною перемогою одного з лідерів чемпіонської групи.

Після виїзної перемоги в Івано-Франківську, "Інгулець" вийшов на перше місце в турнірній таблиці, зрівнявшись за очками з львівськими "Карпатами" та обійшовши їх за різницею забитих та пропущених м'ячів. В доробку петрівчан 45 очок після 19 матчів. Проте львів'яни свою гру звітного туру зіграють 23 березня проти СК "Полтава".

У другому турі чемпіонської групи команда з Кіровоградщини на своєму полі прийматиме команду "Кудрівка-Нива", а на "Прикарпаття", яке йде десятим у групі, очікує виїзна гра проти "Маріуполя".