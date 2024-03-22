Загрожує довічне: двох поліцейських з Маріуполя підозрюють у державній зраді

Двом колишнім поліцейським з Маріуполя, яких підозрюють у державній зраді, загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства наразі вони "служать" в "Маріупольському міському управлінні МВС ДНР".

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У березні 2022 року старший інспектор відділу оперативного реагування та інспектор-черговий сектору організаційно-аналітичного забезпечення Маріупольського міжрайонного відділу зрадили присязі на вірність державі. Майор та старший лейтенант перейшли на бік окупантів, аби допомагати їм утверджувати свою владу на території розбомбленого державою-агресором міста", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, обвинувачені обійняли так звані посади виконувачів обов’язків дільничних інспекторів міліції Іллічівського району та помічника оперативного чергового чергової частини Орджонікідзевського району.

За фактами державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) їм обом загрожує довічне увʼязнення. Наразі обидва підозрювані знаходяться на тимчасово окупованій території.

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