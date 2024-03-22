Близько тисячі людей виїхали з Мирнограда з початку цього року. Російські війська почали активніше обстрілювати місто і бити по житлових районах. Від початку січня 2024 року у зведеннях поліції — понад 17 ударів по місту, за попередні пів року — два. Наразі у Мирнограді лишаються 30 тисяч містян.

З чим пов’язує посилення обстрілів міста, чи активізувалась евакуація — тимчасовий виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк розказав в інтерв’ю Суспільному Донбас.

Посилення обстрілів Мирнограда та евакуація людей

Після одного з останніх обстрілів, за вашими словами, люди почали активніше евакуюватися з міста, виїжджати. До цього люди не планували виїжджати?

У 2023 році люди майже не виїжджали. Це були поодинокі випадки. Але коли почались вже в цьому році, у 2024 році, з 6 січня такі інтенсивні обстріли, люди потроху, потроху, але я б сказав, мало — виїжджали.

Наслідки обстрілу міста Мирноград, 30 січня 2024 рік, Донецька область. Суспільне Донбас

Десь, мабуть, 3-4 останніх обстріли, вже коли почали влучати обстріли по мікрорайонах, по житловій забудівлі, то люди стали потроху виїжджати. Один із останніх, коли вдень було, після цього десь близько тридцяти родин звернулись на реєстрацію на виїзд. Це люди, яким потрібен евакуаційний потяг.

Зараз жвавіше стали виїжджати, виїжджають своїм транспортом, у кого є, і реєструються. Важко сказати, скільки людей виїхало. Я думаю, дивлячись по місту, скільки ходять, скільки машин їздить, за останні два тижні, близько тисячі людей вже виїхали.

Чоловік йде біля будинку, що пошкоджений обстрілом 13 березня у Мирнограді. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Скільки людей було в громаді до повномасштабного вторгнення?

Було 50 тисяч. До цих обстрілів на кінець 2023 року приблизно 31 тисяча була. Хтось повернувся, хтось виїхав, а зараз, мабуть, з тисячу вже виїхало.

З чим Ви пов'язуєте саме таке загострення в Мирнограді?

Наближенням до Авдіївки. Навіть на те, що ЗСУ залишило Авдіївку. Але ж задачі свої цілі вони (російські війська — ред.) не досягли. Наступ зупинився, і вони ж розуміють, що є найближчі міста: вони нищать інфраструктуру, нищать соціальні об'єкти, не дивлячись на те, що вони пусті, стоять, не використовуються, нищать, щоб залякати населення. Може, вони для себе, в своїй хворій уяві думають, що там військові перебувають.

Т.в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, 19 березня 2024 рік. Суспільне Донбас

У нас був закинутий ангар. Він стояв ще з радянських часів, покинутий, його ніхто не розібрав, тому що він був зроблений із пенобетону, який ніде більше не потрібен. Він закинутий стояв, минулого року у нас було влучання в той ангар. І це я вже сам бачив, що вони звітували, що влучили в командний пункт НАТО. Тепер ми знаємо, що у нас був командний пункт НАТО десь в громаді.

Зруйновані та пошкоджені будинки у Мирнограді

В ніч на 13 вересня, коли ракета, влучила у багатоквартирний будинок, це було перше пряме влучання?

До цього у нас були влучання, якщо ми кажемо про багатоповерхівки, то вони були поруч, десь біля фундаменту, на якійсь відстані, але будівлі так не руйнувалися. А це було перше, яке влучило саме в будинок, в житловий будинок. До цього у нас влучання було тільки 6 січня у селі Рівне у приватний будинок, де загинула родина.

Розбір завалів та пошуки загиблих після обстрілу РФ 6 січня 2024 року, село Рівне, поблизу Мирнограда. Фото: Суспільне Донбас

Зараз ми заказуємо експертизу (будинку, що був частково зруйнований обстрілом 13 березня 2024 року — ред.), треба технічний висновок постановок. Ми візуально бачимо, ми розуміємо, що воно непридатне для житла, але для того, щоб щось інше робити, якісь рішення, в тому числі і людям подавати заявки на сертифікати на відшкодування, треба технічний висновок, експертиза про технічний стан.

Місце обстрілу житлового кварталу в Мирнограді 13 березня 2024 року, пошкоджена прямим влучанням 5-поверхівка.

Ми розуміємо, який висновок буде, але документи потрібні висновки фахівців. Тут вже, скоріш, буде не компенсація на ремонт за "єВідновлення", будуть сертифікати на відшкодування зруйнованого житла.

Скільки будинків в Мирнограді пошкоджені?

Багатоповерхівок на даний час близько 180 і близько 500 у приватному секторі. Це різного ступеня пошкодження: десь декілька вікон вилетіли, десь є пошкодження вже і внутрішні.

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