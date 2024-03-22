У Кропивницькому штрафують за продаж червонокнижних рослин. Держекоінспекція Придніпровського округу у березні й квітні перевіряє місця торгівлі. Збирання первоцвітів та викопування цибулин призводить до зменшення їх кількості в природі.

Про це Суспільному розповів інспектор Олександр Руденко.

Розповів, що найчастіше з первоцвітів на кропивницьких ринках продають цибулю ведмежу (черемшу) та підсніжники. Це червонокнижні рослини. Штраф від 1700 до 3600 гривень. Також можна побачити проліски. Вони не занесені до Червоної книги, але належать до рідкісних видів рослин, тому їх зривати також не можна. Якщо продавці не мають відповідних документів і дозволу на продаж, то на них складають протокол. Штраф від 510 до 1700 гривень. Від кількості рослин та пучків сума не залежить.

"Ми складаємо протокол й направляємо до суду. Суд вирішує по суті, розглядає справу, виносить своє рішення. Зазвичай це може бути усне зауваження або штраф".

Також відповідальність несуть і покупці первоцвітів. За інформацією інспектора, чи торгують червонокнижними рослинами, у Кропивницькому перевіряють з березня до квітня. Торік під час рейдів ринками склали понад 60 протоколів.

"До повномаштабного вторгнення ми фіксували понад 30 порушень. А в минулому році люди вирішили, що в період війни можна торгувати всім".

Під час нинішнього рейду за півтори години перевірки зафіксували чотири порушення. На всіх продавців склали протоколи.

Черемша (цибуля ведмежа) поряд з петрушкою та іншою зеленню на прилавку кропивницького ринку. Фото: Суспільне Кропивницький

До прикладу, на ринку "Полтавський" чоловік продавав цибулю ведмежу.

"Її збирати не можна. Зростає вона в Кіровоградській області в одному місці. Це в Чорному Лісі, біля села Богданівка Знам’янської громади. Цибуля ведмежа розмножується насінням. Якщо її вирвати з землі з корінням, вона не буде цвісти й не дасть насіння, не буде розмноження", — розповів Олександр Руденко.

Олександр Москалець продавав пучок по 15 гривень. Сказав, черемша не його.

"Принесли, щоб я допродав, бо вони не допродали".

Продавчиня й еколог під час рейду на ринку "Центральний". Фото: Суспільне Кропивницький

Також черемшу знайшли на прилавках ринку "Центральний". Продавчиня Ніна продавала її по 10 гривень.

— І що оце за три пучки мене будуть судити?

— У вас вчора було більше.

— Ні, мене не було вчора. Вчора мене не було, в мене ось, це щавель. Пишіть на три пучечки.

— Ви кожен рік торгуєте, як сезон?

— Ні, перший раз.