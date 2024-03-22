НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Кропивницькому штрафують за продаж червонокнижних рослин. Яка відповідальність
ЕКОЛОГІЯдовкілляПриродаСудЗАКОНРегіони

У Кропивницькому штрафують за продаж червонокнижних рослин. Яка відповідальність

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Кропивницькому штрафують за продаж червонокнижних рослин. Держекоінспекція Придніпровського округу у березні й квітні перевіряє місця торгівлі. Збирання первоцвітів та викопування цибулин призводить до зменшення їх кількості в природі.

Про це Суспільному розповів інспектор Олександр Руденко.

Розповів, що найчастіше з первоцвітів на кропивницьких ринках продають цибулю ведмежу (черемшу) та підсніжники. Це червонокнижні рослини. Штраф від 1700 до 3600 гривень. Також можна побачити проліски. Вони не занесені до Червоної книги, але належать до рідкісних видів рослин, тому їх зривати також не можна. Якщо продавці не мають відповідних документів і дозволу на продаж, то на них складають протокол. Штраф від 510 до 1700 гривень. Від кількості рослин та пучків сума не залежить.

"Ми складаємо протокол й направляємо до суду. Суд вирішує по суті, розглядає справу, виносить своє рішення. Зазвичай це може бути усне зауваження або штраф".

Також відповідальність несуть і покупці первоцвітів. За інформацією інспектора, чи торгують червонокнижними рослинами, у Кропивницькому перевіряють з березня до квітня. Торік під час рейдів ринками склали понад 60 протоколів.

"До повномаштабного вторгнення ми фіксували понад 30 порушень. А в минулому році люди вирішили, що в період війни можна торгувати всім".

Під час нинішнього рейду за півтори години перевірки зафіксували чотири порушення. На всіх продавців склали протоколи.

У Кропивницькому екологи штрафують за продаж черемші на ринках
Черемша (цибуля ведмежа) поряд з петрушкою та іншою зеленню на прилавку кропивницького ринку. Фото: Суспільне Кропивницький

До прикладу, на ринку "Полтавський" чоловік продавав цибулю ведмежу.

"Її збирати не можна. Зростає вона в Кіровоградській області в одному місці. Це в Чорному Лісі, біля села Богданівка Знам’янської громади. Цибуля ведмежа розмножується насінням. Якщо її вирвати з землі з корінням, вона не буде цвісти й не дасть насіння, не буде розмноження", — розповів Олександр Руденко.

Олександр Москалець продавав пучок по 15 гривень. Сказав, черемша не його.

"Принесли, щоб я допродав, бо вони не допродали".
У Кропивницькому екологи штрафують за продаж черемші на ринках
Продавчиня й еколог під час рейду на ринку "Центральний". Фото: Суспільне Кропивницький

Також черемшу знайшли на прилавках ринку "Центральний". Продавчиня Ніна продавала її по 10 гривень.

— І що оце за три пучки мене будуть судити?
— У вас вчора було більше.
— Ні, мене не було вчора. Вчора мене не було, в мене ось, це щавель. Пишіть на три пучечки.
— Ви кожен рік торгуєте, як сезон?
— Ні, перший раз.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
У Полтаві до Пушкарівській ставків зливають нечистоти: що кажуть в екоінспекції
У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
Озеленення Києва: вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
Каховське водосховище, водопілля, флора
Наближаємось до піку — експерт про водопілля на Каховському водосховищі
Телефон Айфон
"Сміття" в телефоні впливає на клімат". Як почати прибирати у своїх гаджетах
На початок