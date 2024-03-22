Кабмін погодив кандидатури трьох нових заступників голови Запорізької ОДА

22 березня Кабінет Міністрів України погодив трьох кандидатів на посади заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова.

Про це повідомили постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тарас Мельничук та народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Серед запропонованих кандидатур — Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

Що відомо про Наталію Будяк

Наталія Будяк — директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, раніше обіймала посаду директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

Наталія Будяк. Фото: Facebook/ne.abrosimova

Що відомо про Михайла Семікіна

Михайло Семікін — з 2019 року керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, до цього обіймав посаду начальника відділу культури Мелітопольської міськради.

Михайло Семікін, керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Фото: Мелітопольска міськрада

Що відомо про Олександра Щербакова

Олександр Щербаков — заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Олександр Щербаков, заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Фото: Мелітопольска міськрада

Що відомо про керівництво Запорізької обласної державної адміністрації (ЗОДА)

2 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова, міського голову Мелітополя, головою Запорізької облдержадміністрації. До призначення на цю посаду Іван Федоров з 3 лютого 2020 року обіймав посаду міського голови Мелітополя.

Станом на сьогодні, 23 березня 2024, згідно з інформацією на сайті ЗОДА, обов'язки заступників виконують (архів від 23.01.2024): Руслан Мовчан, Валерій Шевченко, Євген Мироненко.

Заступники ЗОДА на сайті ЗОДА станом на 23.03.2024. Суспільне Запоріжжя/Колаж

19 травня 2023 року Суспільне повідомляло, що обов'язки заступників голови Запорізької ОДА виконували: Геннадій Тімченко, Віталій Сиволап, Валерій Шевченко та Руслан Мовчан.

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