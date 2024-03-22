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Кабмін погодив кандидатури трьох нових заступників голови Запорізької ОДА
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Кабмін погодив кандидатури трьох нових заступників голови Запорізької ОДА

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Кабмін погодив призначення трьох нових заступників ЗОВА
Будівля Кабміну, ілюстративне. Фото: УНІАН

22 березня Кабінет Міністрів України погодив трьох кандидатів на посади заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова.

Про це повідомили постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тарас Мельничук та народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Серед запропонованих кандидатур — Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

Що відомо про Наталію Будяк

Наталія Будяк — директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, раніше обіймала посаду директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

Кабмін погодив призначення трьох нових заступників ЗОВА — Гончаренко
Наталія Будяк. Фото: Facebook/ne.abrosimova

Що відомо про Михайла Семікіна

Михайло Семікін — з 2019 року керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, до цього обіймав посаду начальника відділу культури Мелітопольської міськради.

Кабмін погодив призначення трьох нових заступників ЗОВА — Гончаренко
Михайло Семікін, керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Фото: Мелітопольска міськрада

Що відомо про Олександра Щербакова

Олександр Щербаков — заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Кабмін погодив призначення трьох нових заступників ЗОВА — Гончаренко
Олександр Щербаков, заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Фото: Мелітопольска міськрада

Що відомо про керівництво Запорізької обласної державної адміністрації (ЗОДА)

2 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова, міського голову Мелітополя, головою Запорізької облдержадміністрації. До призначення на цю посаду Іван Федоров з 3 лютого 2020 року обіймав посаду міського голови Мелітополя.

Станом на сьогодні, 23 березня 2024, згідно з інформацією на сайті ЗОДА, обов'язки заступників виконують (архів від 23.01.2024): Руслан Мовчан, Валерій Шевченко, Євген Мироненко.

Кабмін погодив кандидатури трьох нових заступників голови Запорізької ОВА
Заступники ЗОДА на сайті ЗОДА станом на 23.03.2024. Суспільне Запоріжжя/Колаж

19 травня 2023 року Суспільне повідомляло, що обов'язки заступників голови Запорізької ОДА виконували: Геннадій Тімченко, Віталій Сиволап, Валерій Шевченко та Руслан Мовчан.

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