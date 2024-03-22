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Імітують політ на F-16: закарпатські школярі проводять дистанційне зондування землі на гуртку малої академії наук
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Імітують політ на F-16: закарпатські школярі проводять дистанційне зондування землі на гуртку малої академії наук

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Учні Чопської школи відвідують гурток "Дистанційне зондування землі" на базі закарпатського відділення Малої академії наук. Заняття в гуртку безкоштовні, проводять їх два рази на тиждень.

Гурток "Дистанційне зондування землі" відвідують учні 9-го класу. Створили його 1 лютого цього року на базі закарпатського відділення Малої академії наук, розповіла керівниця гуртка Руслана Бобонич.

"Вихованці гуртка отримали доступ до серверів європейської космічної агенції. Ми маємо можливість користуватися цією інформацією. Дистанційне зондування поверхні землі відкриває для людини багато можливостей, пов’язаних з тим, що за допомогою космічних знімків, які ми скачуємо по радіоканалам, ми можемо отримати дуже багато інформації про ту територію землі, яка недоступна для людського ока і на яку ніколи не мала можливості ступити нога людини", — розповідає Руслана Бобонич.
Імітують політ на F-16: у Чопі школярі проводять дистанційне зондування землі на гуртку малої академії наук
Учні Чопської школи відвідують гурток "Дистанційне зондування землі" . Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова
"Мені було цікаво сюди прийти і дізнатися щось нове для себе: дослідити землю. Я хотіла розробити для мами карту місцевості, вона зараз на війні. Мама — начальниця аеророзвідки, але точні дані назвати не можу, тому що це секрет", — розповіла відвідувачка гуртка Валерія Боднар.

Місця, де раніше відбувалися пожежі на території Ужгорода досліджує Роман Кукорін. Хлопець також навчається у 9 класі, він вимушений переселенець з Краматорська.

"Ми знаходимо дати й завдяки фотографії супутника ми її візуалізуємо, ось у нас є такий спектр, через який видно рослинність, а червоним кольором ми можемо спостерігати пожежу, яку ми можемо обвести та знайти його площу. Ми обводили місцевість ураження пожежею та бачили, що відбувалося до пожежі на цій площі", — додаєРоман Кукорін.
Імітують політ на F-16: у Чопі школярі проводять дистанційне зондування землі на гуртку малої академії наук
Учні Чопської школи відвідують гурток "Дистанційне зондування землі" . Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

За словами керівника закарпатського відділення Малої академії наук Андрія Варцаби, гурток Дистанційне зондування землі виник на базі комп’ютерного класу, заняття тут проводять безкоштовно два рази на тиждень.

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