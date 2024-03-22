На Львівщині Національна гвардія провела навчання з тактичної медицини згідно зі стандартами НАТО. Інструктори теоретично й практично ознайомили учасників з правилами медичної допомоги на полі бою.

Більше Суспільному розповіла старша інструкторка з бойової підготовки за напрямком тактичної медицини Юлія Мірчук.

"80 % наших мобілізованих бійців — люди, які до цього не проходили ніякої строкової служби, не проходили жодної військової служби. На цьому етапі люди з цивільного життя і не акомодовані до таких речей. Ми створюємо максимально наближені умови бойових дій, щоб вони зрозуміли, як в цій ситуації вони можуть себе поводити", — каже Юлія Мірчук.

Юлія Мірчук. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

На навчанні інструкторка розповіла про три види евакуації:

"Демонструємо ситуацію, коли військовослужбовець евакуює бійця, максимально понижуючи свій силует для того, щоб безпечніше змогти дістатися до укриття. Голова і корпус тіла має бути максимально низько, коли вони будуть пересуватися. Якщо поранений ще при свідомості й одна в нього робоча, він може допомагати евакуюватися до безпечної ділянки", — розповідає Юлія.

Другий спосіб використовується у випадку, коли вага пораненого перевищує вагу рятувальника — тоді евакуюють двоє військовослужбовців. Коли пораненого потрібно евакуювати на далекі дистанції, використовують третій спосіб і його рятують троє людей.

Інструктор бойової підготовки із позивним "Рись" із 2015 року служить у війську. Під час повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку.

"Рись". Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

"Ти не очікуєш, звідки що може прилетіти. Чим швидше ви це зробите, ви збережете життя свого товариша і так само своє. Там виходить по ситуації, тут ми вчимось, як вона має бути правильно, по книжці", — каже інструктор.

Курс бойового медика триває приблизно 21 день. Для звичайних бійців тактичну медицину викладають три доби.