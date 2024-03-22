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"Я думаю, що йду на поправку": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
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"Я думаю, що йду на поправку": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових

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У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців з фронту. Після обстрілів військами РФ один з них впав в кому, а інший не міг говорити.

В якому стані поранені та які прогнози лікарів – читайте у матеріалі Суспільного.

36-річний військовий Євген впав у кому на 11 днів після обстрілу РФ. Від уламків у чоловіка множинні поранення грудей, живота, рук та ніг. А також – тяжка черепно-мозкова травма, розповів генеральний директор медзакладу Сергій.

"Він коли прийшов до тями після 11 днів в комі, то я у нього запитав: “А що ти там бачив?". А він відповів: “Бачив війну та бачив мати”, — розказав лікар.

"Лікарі не вірили, що він виживе": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
Сергій. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

За словами Сергія, до лікарні чоловіка шпиталізували без єдиного шансу на одужання. Однак після восьми операцій та виходу з коми той починає йти на поправку.

"Я думаю, йду на поправку. Я думаю, все буде заживати", — сказав Євген.

"Лікарі не вірили, що він виживе": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
Євген. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Зараз загрози життю Євгена немає, запевнив лікар. Попереду у чоловіка – курс реабілітації.

Поруч з Євгеном у медзакладі лікують й 55-річного військового Ігоря. У чоловіка – вогнепальне осколкове поранення голови. Після цього він не міг назвати своє ім’я та говорити. Війська РФ поцілили у нього біля Торецька.

"Лікарі не вірили, що він виживе": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
Військовий Ігор. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Першу хірургічну допомогу Ігорю надали у Дружківці, далі – евакуювали на Дніпропетровщину.

"Біле – це численні кісткові уламки, які залетіли в мозок. І саме в ту зону, яка відповідає за мову. Вони інфіковані — можуть викликати запалення, абсцес, менінгіт", — сказав лікар Андрій.

"Лікарі не вірили, що він виживе": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
Лікар Андрій показує рентген знімок черепа Ігоря. Фото: Суспільне Дніпро

Під мікроскопом Ігорю понад п'ять годин діставали уламки та встановлювали титанову пластину. Раніше, за словами лікаря, таку операцію можна було проводити лише за декілька місяців після поранення. Зараз оперували сумісно з американським нейрохірургом Алексом Валадкою.

"Це вперше я побачив, що хтось використовує мікроскоп, аби оперувати такий тип травми. Так набагато легше побачити та бути обережним, аби не пошкодити цю ділянку. Так що це була одна з речей, які я був дуже вражений побачити", — сказав Алекс.

"Лікарі не вірили, що він виживе": в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових
Алекс Валадка. Фото: Суспільне Дніпро

Вдома на Ігоря чекають дружина та син. Зараз чоловікові все ще складно говорити. Втім, за словами лікарів, він відновлюється та надалі пройде курс реабілітації.

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