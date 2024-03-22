Внаслідок удару РФ балістикою по Одесі 15 березня загинули двоє рятувальників ДСНС загинули, вісім — отримали поранення, кілька автівок вийшли з ладу. Серед інших, того дня на виклик прибули начальник однієї з рятувальних частин Олег Котелевський та начальник відділення Микола Малишенко. Про те, як рятували поранених, як ліквідовували наслідки обстрілу та якими запам’ятали загиблих колег — розповіли Суспільному.

Кілька дірок, пробитий дах, розбите скло – такою до пожежної частини повернулась власна автівка начальника рятувальної частини ДСНС Олега Котелевського. Це трапилось під час атаки балістикою по Одесі 15 березня, розповів чоловік:

"Автомобіль різко зупинився. Я вийшов, дістав бойовий одяг, став вдягати й побачив, що машина понівечена уламками. Ми один на одного подивились і сказали: «ми народилися у сорочці»".

Пошкодження автівки начальника рятувальної частини ДСНС Олега Котелевського. Фото: Суспільне Одеса

Перше, що йому довелось робити на місці після другого удару – рятувати своїх колег. Серед них був і загиблий водій Денис Колесніков.

"Зателефонував мій заступник, він вже був на місці прильоту, сказав, що бачить наших двох рятівників, які лежать на проїжджій частині без свідомості. Я не вагаючись побіг до них, побачив Дениса Колеснікова без свідомості. У нього було багато посічень, я наклеював скотч армований, таким чином ми прикривали кровотік. Це перший випадок під час ракетних обстрілів, коли я втратив своїх колег", — згадує Олег Котелевський.

Олег Котелевський. Фото: Суспільне Одеса

Поза чергуванням, на місце удару прибув і командир відділення Микола Малишенко. Чоловік розповів, що одразу включився в роботу:

"Коли я приїхав на Дачу Ковалевського, на місце прильоту, машина була вже розбита, все було вивернуте. Мені сказав начальник караулу подати воду. Я став на насос, машина була заведена, я намагався подати воду, але це не виходило, машина була пробита".

Микола Малишенко. Фото: Суспільне Одеса

Найскладнішим, за словами Миколи, було бачити своїх поранених колег:

"Цей день відрізнявся від всіх моїх інших чергувань тим, що такий "приліт"...стільки постраждалих. Коли я побачив своїх друзів, своїх рідненьких хлопців, з якими я дві години тому попрощався…перший раз така ситуація".

Пошкоджена машина ДСНС. Фото: Суспільне Одеса

Загалом внаслідок другого удару вісім рятувальників отримали поранення, двоє – загинули: це Денис Колесніков та Віталій Алимов.

"Вони з Віталіком так пишалися своєю професією, я відчував це...що от ми, рятувальники, ми приїжджаємо на місце за лічені хвилини, надаємо допомогу. Був дуже позитивний чоловік. Він – герой, ми знаємо, що герої не вмирають, все життя ми пронесемо його у своєму серці, кожне чергування, хто б не заступив, хвилину ми стоїмо, мовчимо, згадуємо наших братів. І ніколи цього не забудемо", — додав командир відділення ДСНС Микола Малишенко.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Станом на 19:20 відомо про 20 загиблих та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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