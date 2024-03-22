Тетяна Ліневич понад 20 років займається садівництвом. На її городі ростуть фруктові дерева та овочі. Як правильно сіяти салат, горох та редиску, Тетяна розповіла кореспондентам Суспільного.

"У березні можна сіяти зелені культури, які є холодостійкими. Найперші і найпростіші культури — це салат латук, крес-салат, шпинат. Добре зараз сіяти редиску. Вже можна сіяти мангольд. Є багато культур, які потребують такої погоди: короткого дня, але щоб було сонячно і земля прогрівалася", — розповіла Тетяна Ліневич.

Садівниця-городниця Тетяна Ліневич. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Садівниця-городниця каже, що за рослинами зручно доглядати у грядках-коробах.

"Ми зробили такі маленькі грядочки, щоб було зручно сіяти, і щоб вони не затоптувалися та їх було легко обробляти. Зазвичай грядка у нас — метр на три. Це, дійсно, економить багато часу. Ми їх окультурили — і це приємно, це красиво. Можна сказати, що майже декоративно", — пояснила садівниця-городниця.

Грядки-короби, в яких вирощує рослини Тетяна Ліневич. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

За її словами, грядки потрібно готувати з осені.

"На таку грядку ми кладемо відро перегною, компосту, який самі виготовляємо, і перекопуємо. Зараз я вже не перекопую, а легко підпушую землю. Ніяких мінеральних добрив я не даю, бо це швидкорослі рослини, які одразу все забирають. Ми хочемо, щоб вони були екологічно чистими", — сказала Тетяна Ліневич.

Садівниця та городниця каже, що перед тим, як сіяти салат, землю потрібно посипати попелом.

"Салати дуже люблять попіл, калій. Вони тоді краще ростуть, не витягуються. Але всі весняні культури — холодостійкі, люблять багато світла, тому ми вибираємо сонячне місце", — розповіла Тетяна Ліневич.

Перед тим, як сіяти салат, землю потрібно посипати попелом. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Садівниця-городниця показала, як сіє салат латук.

"Я взагалі сію густенько і не переймаюся, бо потім стараюся зрізати його молоденьким, щоб не перестарів. За 20-30 днів цей салат вже можна вживати в їжу. Коли ми його зрізаємо, то можна посадити ще вдруге. Декілька разів за сезон можна сіяти салат", — пояснила Тетяна Ліневич.

Насіння салату Латук. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Жінка зауважила, що для багатого врожаю та для захисту культур від бур'янів та шкідників накриває грядки агроволокном. За її словами, грядки для гороху та редьки потрібно посипати ще й попелом.

"Рядочки потрібно робити трішки глибше для гороху, ніж для салату. І, звичайно, ми його ріденько сіємо, не так густо — приблизно 20-25 сантиметрів. Горох потрібно встигнути посіяти одразу після того, як земля трохи прогріється, щоб не запізнитися. Бо як тільки сонце, він одразу стрілкується. Можна сіяти одразу по два через 20 сантиметрів. Якщо гарний ґрунт, то він не потребує ніякої підкормки особливої. Але обов'язково ґрунт має бути підживлений. Компост на зиму вносили. Головне, щоб ґрунт постійно був вологим", — порадила садівниця-городниця.

Тетяна Ліневич підготувала грядку, щоб сіяти горох. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Тетяна Ліневич каже, що на одній грядці можна виростити дві культури.

"На цій грядочці планую висадити перець. Але так як він у травні висаджується, а зараз він у мене в розсаді росте, то хочу посіяти тут скраю редиску. Вона холодостійка, але дуже любить багато світла. Якщо ми зараз її посіємо, то вона швидко зійде. Їй потрібна температура нижча за 20 градусів тепла, бо якщо вища, то вона тоді "стріляє". Ось чому треба її зараз сіяти. І коли ми бачимо, що холодно, то ми її укриваємо агроволокном. Тоді блошка її не їсть і ми маємо гарний урожай. І ґрунт треба гарний, поживний", — пояснила Тетяна Ліневич.

Для захисту культур від бур'янів та шкідників Тетяна Ліневич накриває грядки агроволокном. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

За словами садівниці-городниці, редиску не потрібно густо сіяти.

"Її потрібно приблизно через 5 сантиметрів сіяти. Якщо вона загущена, то буде дрібна, "нещасна" й пускатиме "стріли" . Взагалі редиска не така вже й проста культура", — зауважила Тетяна Ліневич.

Грядка, посипана попелом. Житомир, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир

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