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"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
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"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ

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Водій тролейбуса загинув внаслідок російського ракетного удару по ДніпроГЕС у Запоріжжі
Геннадій Сківський. Фото: Фейсбук /Меморіал: вбиті росією

22 березня 2024 року внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі загинув 62-річний водій тролейбуса Геннадій Сківський. Він їхав через греблю саме під час обстрілів та потрапив у осередок вибухів.

Що розповідають колеги загиблого та як виглядає тролейбус після обстрілів — у матеріалі Суспільного.

Геннадій Сківський останнім часом працював водієм на черговому тролейбусі, відвозив і забирав з роботи працівників. До цього виходив на 3, 8, 14, 17 маршрути. Під час російського обстрілу в тролейбусі був один, розповіла заступниця начальника з експлуатації тролейбусного парку Вікторія Сова:

"Близько 5 години ранку він виїхав із тролейбусного парку, опинився на греблі Дніпровської ГЕС й потрапив під ракетний обстріл. Що там коїлося — не знаємо. Ми втратили зв'язок із водієм. Гудки йшли, але він на зв'язок не виходив".
Внаслідок російського обстрілу по Запоріжжю загинув водій тролейбуса
Наслідки обстрілів по території ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня 2024 року. Офіс Генерального прокурора

Геннадій загинув на місці. Шансів вижити в нього не було, каже водій тролейбусного парку Віктор Бессараб, який пропрацював із загиблим понад 20 років:

"Прильот" був із правої сторони від нього. Шансів вижити в нього не було. При перших вибухах захиталися дроти, впала штанга. Він на ручник став, а після цього були наступні прильоти. Шансів піти йому не було. Саме в тому місці, де стояв тролейбус, були всі прильоти”.
Надійний колега та професіонал: спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус, на якому працював Геннадій Сківський, після ракетних обстрілів, Запоріжжя, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус, на якому працював Геннадій Сківський, після ракетних обстрілів, Запоріжжя, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус, на якому працював Геннадій Сківський, після ракетних обстрілів, Запоріжжя, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Місце водія Геннадія Сківського після ракетних обстрілів, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Місце водія Геннадія Сківського після ракетних обстрілів, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Судячи з тролейбуса, були попадання уламків у дах, лівий борт. Хоча, ми так розуміємо, що він у перший момент не розгубився, бо він, як професіонал своєї справи, зробив все, щоб тролейбус не покотився та залишився на місці", — каже Вікторія Сова.

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус, на якому працював Геннадій Сківський, після ракетних обстрілів, Запоріжжя, 27 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус після ракетної атаки, сліди від уламків. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Тролейбус після ракетної атаки, сліди від уламків. Фото: Суспільне Запоріжжя

Геннадій Сківський пропрацював на підприємстві 35 років. Для колективу він назавжди залишиться усміхненим та добрим.

Надійний колега та професіонал: спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Геннадій Сківський. Фото: Фейсбук /Меморіал: вбиті росією
Був життєрадісним, веселим, комунікабельним. І в роботі, і в дружбі він був чудовою людиною. Завжди міг допомогти, почути. Завжди із ним можна було на будь-які теми поспілкуватися. Він був компанійським чоловіком”, — каже Віктор Бессараб.
"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Віктор Бессараб. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Був водій вищого класу. Він був наставником для молодих водіїв, користувався повагою в колективі. Він легко спілкувався з колективом, завжди з усмішкою був", — розповідає Вікторія Сова.
"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Вікторія Сова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Геннадій Сківський у 55 років міг вийти на пільгову пенсію, однак залишився працювати, бо марив тролейбусом. У вільний час чоловік збирав електропристрої та готував. Любив своїх домашніх улюбленців — папугу, кота і собаку.

"Шансів вижити в нього не було": спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Геннадій Сківський. Фото: особистий архів Вікторії Сови

У Геннадія Сківського залишилися мама, цивільна дружина, брат, сестра, діти і племінники, зазначають на фейсбук-сторінці Меморіал: вбиті росією.

Надійний колега та професіонал: спогади про загиблого водія тролейбуса, який їхав Дніпровською ГЕС під час атаки РФ
Наслідки російського обстрілу по території ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня 2024 року. Фото: Telegram/Офіційний канал Прем'єр-міністра України

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури, знищено 10 будинків, майже 500 пошкоджено, 78 з них — багатоповерхові.

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