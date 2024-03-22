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Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ
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Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ

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культура, творчість, закордон, допомога, конкурс, Бельгія, Житомир
Житомирянки Анна Козінчук (ліворуч) та Тетяна Березівська (праворуч), Бельгія, 2 березня, 2024 рік. Фото надала Анна Козінчук

Анна Козінчук та Тетяна Березівська з Житомира нині проживають в Бельгії. Обидві є цьогорічними переможницями Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик. Жінки дають благодійні концерти, збираючи донати на допомогу українським військовим та пропагуючи українську фольклор і кухню.

В розмові із кореспонденткою Українського радіо Житомир Наталкою Кулініч Анна Козінчук розповіла, що в Бельгії живе з 2019. Коли почалася повномасштабна війна, з її слів, вона була у шоковому стані. Родина і старший син Анни знаходилися в Житомирі. Жінка каже, що не могла просто сидіти, склавши руки.

"До Бельгії приїхало багато біженців, і я розуміла, наскільки важлива в той час для людей підтримка та допомога. Я знайшла приміщення і почала згуртовувати людей. Офіційно зареєструвала у Бельгії громадську організацію та колектив "Червона калина", і на початку травня ми дали свій перший концерт, на який прийшов мер міста та багато бельгійських слухачів", — розповіла Анна.

Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ
Житомирянка Анна Козінчук, Бельгія, 2 березня, 2024 рік. Фото надала Анна Козінчук

За словами Анни, нині колектив став візитівкою українського народного фольклору в Бельгії. Також жінки беруть участь у мітингах, плетуть маскувальні сітки, допомагають українським захисникам окопними свічкам.

В березні 2024 року колектив "Червона калина", який створила Анна, отримав відзнаку лауреата 2 ступеню та орден "Срібна Квітка" в номінації "Народний ансамбль" на Міжнародному вокальному конкурсі Квітки Цісик, який проходив у Бельгії. А сама Анна Козінчук у цьому конкурсі перемогла у номінації "Народний вокал" і нагороджена орденом "Золота Квітка".

Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ
Житомирянки Анна Козінчук, Тетяна Березівська та колектив "Червона калина", Бельгія, 2 березня, 2024 рік. Фото надала Тетяна Березівська

На цьому ж конкурсі ще одна житомирянка Тетяна Березівська стала володаркою ордену "Золота квітка" в номінації "Академічний спів".

"Я брала участь у конкурсі не стільки, щоб перемогти, скільки поспілкуватися із українцями, показати нашу культуру, щоб її побачили, щоб почули українську пісню. Вхід на гала-концерт був за донати. Організатори проводили аукціон, продавали українські національні прикраси, була і національна кухня — варили борщ, пекли деруни. Реакція європейців була дуже емоційна, сприймали дуже добре", — розповіла Тетяна Березівська.

Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ
Житомирянці Тетяні Березівській вручають нагороду конкурсу імені Квітки Цісик, Бельгія, 2 березня, 2024 рік. Фото надала Тетяна Березівська

Житомирянка розповіла, що виїхала з України із молодшою донькою після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку Польща, потім Франція, Англія і тепер вони проживають у Бельгії.

"За час вимушеного перебування у Європі намагаюсь давати концерти на підтримку українців, але це не так просто. В місті Дойчестері в абатській церкві разом із англійським співаком нам вдалось з допомогою українки, яка там давно живе, дати концерт на підтримку ЗСУ. Також подібний концерт мені вдалось зробити у Франції. Думала, з меншою донею виїдемо на якийсь час. А вийшло надовго. Я дуже люблю Україну і хотіла б обов’язково повернутись назад, зокрема, в свій рідний Житомир", — розповіла Тетяна Березівська.

Голова журі, співзасновниця Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик Ірина Персанова в коментарі Суспільному розповіла, що конкурс був заснований у 2017 році, і щороку до дня народження Квітки Цісик (4 квітня) його проводять в Україні та в українських діаспорах по всій Європі.

"В усіх країнах, де ми проводимо концерти переможців конкурсу, ми збираємо пожертви і передаємо їх на дрони для ЗСУ. Також ми передаємо гроші волонтерській ініціативі "Бджовеліни", які для військових шиють форму за стандартами НАТО та виготовляють бронежилети", — розповіла Ірина Персанова.

З її слів, цьогорічний VII конкурс розпочався з Антверпена (Бельгія) і виступи його переможців, лауреатів, які отримали Золоту та Срібну зірку імені Квітки Цісик, побачать у Європі — Лондоні, Парижі, в одному з міст Швейцарії.

"Конкурс це не тільки культурологічна, але і політична акція. Тому ми всюди говоримо про Україну, і всі бачать, які ми нескорені, що поки народ співає — Україна живе. У нас є плани поїхати з конкурсом до США та до інших країн американського континенту. І ще наша важлива задача — мотивувати українську молодь повернутись додому після війни. І коли закінчиться війна, ми сподіваємось, що уже в 2025 році, ми обов'язково проведемо великий і потужний конкурс та гала-концерт у Києві. На нього ми запросимо усіх переможців конкурсу в інших країнах", — сказала Ірина Персанова.

Вона нагадала, що на першому конкурсі у 2017 році "золото" виборола також житомирянка, бандуристка Світлана Ніконорова.

Як житомирянки об'єднують українок за кордоном для допомоги ЗСУ
Нагорода Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик, Бельгія, 2 березня, 2024 рік . Фото надала Анна Козінчук

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