У 12-річному віці кропивничанка Дар'я Семенюк написала листа Королеві Великобританії та отримала від неї відповідь. Її дівчина зберігає і досі. Нині Дар'ї 21. Вона навчається на філологічному факультеті Центральноукраїнського Державного університету імені Володимира Винниченка. Суспільне розповість, чим нині займається дівчина, що спонукало її написати листа та чи вдалося здійснити мрію побувати у Великій Британії.

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Вона очолювала країну найдовше в історії — 70 років.

У 2015 році написати листа Королеві Великобританії Дар'я Семенюк вирішила з цікавості. На відповідь від Єлизавети II не очікувала, пригадує дівчина. Та й відправити його вдалось не одразу. Довелось вмовляти свою сім'ю.

"Щоб я заспокоїлась, мама сказала навіть моїй сестрі викинути цей лист у смітник, а мене запевнити, що вона його надіслала королеві. Однак врешті сестра пішла на пошту, щоб відправити бандероль. Коли сказала, що вона адресується Єлизаветі II, працівники були здивовані".

Дар'я Семенюк написала листа Королеві Великобританії у 12-річному віці. Фото: газети КП

У листі англійською мовою дівчина написала, що вона мешкає в Україні, тоді ще у місті Кіровоград (нині Кропивницький). Розповіла, що цікавиться англійською культурою та має собаку англійської породи.

"Я відправила фото зі своєю собакою, намалювала гарний малюнок з собакою породи коргі, які мала королева, та сплела жовто-блакитний браслет. Моїй бандеролі присвоїли номер для відстеження її шляху в інтернеті. Коли я побачила, що вона перетнула кордон України і дісталась Великобританії, то на 100% була впевнена, що отримаю відповідь".

Відповідь від Єлизавети II дівчина отримала через декілька тижнів. Лист приніс їй батько. Відповіла одна з фрейлін королеви.

"Я була дуже щаслива. Фрейліна написала, що королева дивилась мою фотографію та малюнок, приміряла браслет. І разом з тим в листі був буклет з інформацією про домашніх улюбленців Єлизавети II– з одного боку про собак, з іншого – про коней, також були світлини. Я досі зберігаю її відповідь. Я писала листа англійською мовою, я нею вільно спілкуюсь. Адже вчила її з першого класу школи, з репетиторами та освоювала сама в інтернеті".

Лист Королеви Великобританії для Дар'ї Семенюк. Фото: газети КП

Нині Дар’я Семенюк навчається на четвертому курсі філологічного факультету. Цьогоріч під час проходження практики у 5 класі Наукового ліцею дівчина розповідала школярам про свого листа королеві.

"Під час виховної години ми говорили з дітьми про мрії. Я розповіла їм про те, як написала Королеві Великобританії та отримала від неї відповідь. Тому, якщо ти віриш в себе, якщо ти маєш мету, хочеш її досягти та робиш все для її втілення, ніщо цьому не завадить".

Після отримання листа від королеви, про Дар'ю Семенюк писали публікації у газетах та знімали сюжети на телебаченні. Тоді у дівчини з'явилась можливість побувати у Великій Британії. Їй написала родина українців, яка проживає в цій країні, та запросили у гості.

"Вони запросили мене до себе погостювати. Ми готували документи, але щось неправильно заповнили і мені у посольстві не відкрили візу. Взагалі у Великобританію важко отримати візу, треба дуже скурпульозно усе заповнювати. Але я і досі підримую зв'язок з цією родиною, тому вірю, що моя поїздка ще попереду".