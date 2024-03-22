Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови. Такий навчальний предмет запровадили півроку тому, аби майбутні поліцейські у своїй подальшій професійній роботі могли розуміти та правильно реагувати на запити всіх людей у соціумі, у тому числі й тих, які не чують і не можуть говорити.

Про це Суспільному розповіла заступниця керівника навчального закладу Наталія Чабанюк.

За її словами жестову мову слухачі академії, опановують у рамках годин, відведених на навчальну дисципліну "Ефективна комунікація з різними категоріями населення". Жестової мови навчають волонтери із громадської організації "Капеланський патруль". Заняття відбуваються для декількох груп одночасно один раз на три місяці.

Курс жестової мови слухачам Житомирської академії поліції викладає професійна сурдоперекладачка. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

"Такий предмет у нас тепер викладають на постійній основі. Його проводять наші громадські партнери від громадської організації "Капеланський патруль". Ми, зокрема, співпрацюємо із волонтером Сергієм Козловим, який і запропонував нам свою допомогу і партнерство. У березні цього року це вже третє заняття для наших слухачів", — сказала Наталія Чабанюк.

Заступниця керівника Житомирської академії поліції Наталія Чабанюк, Житомир, 20 березня. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Викладачка жестової мови — професійна сурдоперекладачка Оксана Козлова розповіла, що урок із сурдомови поділяється на дві частини: теоретичну та практичну. На теоретичному занятті слухачі вивчають дактильну абетку та освоюють, як за допомогою візуального контакту та дотику можна порозумітися із людьми, які не чують і не говорять. А під час практичних навчань — майбутні поліцейські безпосередньо за допомогою жестів спілкуються із нечуючими.

Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

"Мову жестів вивчати важливо, тому що у суспільстві є така категорія людей, як глухі. Вони є носіями жестової мови. А як з ними спілкуватися, коли ти не володієш цією мовою? От якраз знання жестової мови допоможуть у комунікації. Я думаю, що для роботи поліцейського дуже важливо уміти почути та зреагувати на проблеми всіх, без винятку людей у соціумі, зокрема, із тими, які мають інвалідність, у тому числі і вади слуху", — сказала Оксана Козлова.

Викладачка курсів жестової мови Оксана Козлова, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Під час уроку слухачі академії спілкувалися із жінкою, яка має порушення слуху. За задумом, вона вийшла із магазину та втратила зі свого поля зору онуку. І має це донести поліцейському, який до неї підійшов, аби він відповідним чином відреагував. Слухач Олексій Гладко якраз і мав зрозуміти цю жінку, каже: попри те, що спершу він не знав, що хоче донести йому жінка, але зрозумів її, бо урок із жестової мови відвідує втретє.

Під час навчання слухачі практикуються розмовляти жестовою мовою із нечуюючими людьми, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

"Звісно, важко, спершу зрозуміти глухоніму людину, яка тобі доносить якусь інформацію жестовою мовою. Коли я вперше розмовляв з такою людиною, мені нічого не було зрозуміло, а зараз я вже дещо знаю. У подальшому потрібно розвиватися у цьому напрямку, щоб бути готовими до будь-якого ситуації. Для мене особисто це дуже цікаво та корисно", — розповів слухач академії поліції Олексій Гладко.

Слухач академії поліції Олексій Гладко, Житомир, 20 березня, 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

За словами іншої слухачки навчального закладу Сінтіа-Андріани Синиці, вона вивчатиме жестову мову також самостійно за допомогою мобільного застосунку. На заняттях їм розповіли, як ним можна користуватися. Каже, знання цієї мови допоможе їй у роботі поліцейської.

Слухачка академії поліції Сінтіа-Андріана Синиця, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

"Ми не завжди у своїй роботі можемо знати, коли і де зустрінемо людей із інвалідністю. І ось, знаючи, що у моєму смартфоні є така програма, я зможу спілкуватися з усіма. Ми повинні бути однаково доступними та однаково розумітися з усіма людьми, аби не допускати небажаних неприємностей у нашій роботі", — сказала Сінтіа-Андріана Синиця.

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