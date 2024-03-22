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"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
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"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову

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Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови. Такий навчальний предмет запровадили півроку тому, аби майбутні поліцейські у своїй подальшій професійній роботі могли розуміти та правильно реагувати на запити всіх людей у соціумі, у тому числі й тих, які не чують і не можуть говорити.

Про це Суспільному розповіла заступниця керівника навчального закладу Наталія Чабанюк.

За її словами жестову мову слухачі академії, опановують у рамках годин, відведених на навчальну дисципліну "Ефективна комунікація з різними категоріями населення". Жестової мови навчають волонтери із громадської організації "Капеланський патруль". Заняття відбуваються для декількох груп одночасно один раз на три місяці.

"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Курс жестової мови слухачам Житомирської академії поліції викладає професійна сурдоперекладачка. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська
"Такий предмет у нас тепер викладають на постійній основі. Його проводять наші громадські партнери від громадської організації "Капеланський патруль". Ми, зокрема, співпрацюємо із волонтером Сергієм Козловим, який і запропонував нам свою допомогу і партнерство. У березні цього року це вже третє заняття для наших слухачів", — сказала Наталія Чабанюк.
"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Заступниця керівника Житомирської академії поліції Наталія Чабанюк, Житомир, 20 березня. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Викладачка жестової мови — професійна сурдоперекладачка Оксана Козлова розповіла, що урок із сурдомови поділяється на дві частини: теоретичну та практичну. На теоретичному занятті слухачі вивчають дактильну абетку та освоюють, як за допомогою візуального контакту та дотику можна порозумітися із людьми, які не чують і не говорять. А під час практичних навчань — майбутні поліцейські безпосередньо за допомогою жестів спілкуються із нечуючими.

"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Слухачів Житомирської академії поліції навчають жестової мови, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська
"Мову жестів вивчати важливо, тому що у суспільстві є така категорія людей, як глухі. Вони є носіями жестової мови. А як з ними спілкуватися, коли ти не володієш цією мовою? От якраз знання жестової мови допоможуть у комунікації. Я думаю, що для роботи поліцейського дуже важливо уміти почути та зреагувати на проблеми всіх, без винятку людей у соціумі, зокрема, із тими, які мають інвалідність, у тому числі і вади слуху", — сказала Оксана Козлова.
"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Викладачка курсів жестової мови Оксана Козлова, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Під час уроку слухачі академії спілкувалися із жінкою, яка має порушення слуху. За задумом, вона вийшла із магазину та втратила зі свого поля зору онуку. І має це донести поліцейському, який до неї підійшов, аби він відповідним чином відреагував. Слухач Олексій Гладко якраз і мав зрозуміти цю жінку, каже: попри те, що спершу він не знав, що хоче донести йому жінка, але зрозумів її, бо урок із жестової мови відвідує втретє.

"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Під час навчання слухачі практикуються розмовляти жестовою мовою із нечуюючими людьми, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська
"Звісно, важко, спершу зрозуміти глухоніму людину, яка тобі доносить якусь інформацію жестовою мовою. Коли я вперше розмовляв з такою людиною, мені нічого не було зрозуміло, а зараз я вже дещо знаю. У подальшому потрібно розвиватися у цьому напрямку, щоб бути готовими до будь-якого ситуації. Для мене особисто це дуже цікаво та корисно", — розповів слухач академії поліції Олексій Гладко.
"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Слухач академії поліції Олексій Гладко, Житомир, 20 березня, 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

За словами іншої слухачки навчального закладу Сінтіа-Андріани Синиці, вона вивчатиме жестову мову також самостійно за допомогою мобільного застосунку. На заняттях їм розповіли, як ним можна користуватися. Каже, знання цієї мови допоможе їй у роботі поліцейської.

"Щоб не відчувати бар'єрів у спілкуванні" — майбутні поліцейські у Житомирі вивчають жестову мову
Слухачка академії поліції Сінтіа-Андріана Синиця, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська
"Ми не завжди у своїй роботі можемо знати, коли і де зустрінемо людей із інвалідністю. І ось, знаючи, що у моєму смартфоні є така програма, я зможу спілкуватися з усіма. Ми повинні бути однаково доступними та однаково розумітися з усіма людьми, аби не допускати небажаних неприємностей у нашій роботі", — сказала Сінтіа-Андріана Синиця.

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