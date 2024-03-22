"Школа моєї мрії": у черкаській школі відбувся фестиваль з робототехніки

У черкаській школі провели Всеукраїнський фестиваль з робототехніки. Учні змагались на силу, самостійно створювали роботів та грали ними у футбол.

У заході взяли участь діти з п'яти областей, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Ліна Бондаренко.

Школярі чигиринського ліцею Вікторія Іщенко та Дмитро Маковецький разом у команді. Розповіли, що три тижні збирали своїх електронних "футболістів", щоб зіграти ними на мініатюрі футбольного поля.

Зі слів Вікторії, її робот особливий:

"Особливість мого робота в тому, що в нього є захват. Якщо туди потрапить м’яч, то він більше не вилізе. Також є передача, тому він швидший за звичайного".

Школярі змагаються на фестивалі з робототехніки у Черкасах. Суспільне Черкаси

Діти зіграли з двома командами. В одній з ігор отримали поразку. Та через це не засмутилися. Нині обдумують, як вдосконалити своїх гравців:

"Вони виграли, тому що у них передача була швидше. Ми можемо поставити ще одне колесо, щоб було більш стійке, і меншу шестерню, щоб швидкість була більша", — пояснив Дмитро.

Школярі презентували свій проєкт на фестивалі робототехніки. Суспільне Черкаси/Аліна Бережна

Студент Максим приїхав до Черкас з Одещини. Разом зі своїм винаходом змагався з іншими гравцями.

"Було багато сильних суперників. Я для себе вирішив, що чим далі зайду, тим буде краще. Цей екземпляр робота ми знайшли в інтернеті, перебирали дуже багато варіантів, які нам підійдуть. Ми знайшли цей, тому що він на тягу – ним краще штовхати. Він не швидкий, не такий дуже маневровий, але якщо він стає, то дуже спокійно виштовхує будь-якого противника", — зазначив він.

Школярі презентували свій проєкт на фестивалі робототехніки. Суспільне Черкаси

Учень черкаської школи Назарій Кононенко розповів, що вміння з робототехніки поєднав зі знаннями з біології та фізики. Командою вони без ґрунту виростили різновиди салатів. Весь процес автоматизували:

"Використали профіль, каналізаційну систему, в якій зробили чотири отвори. Також є лампа, на яку ми витратили немало часу, щоб все це підлаштувати. Є датчик, який вимірює світло, а інший датчик вимірює температуру і рівень вологості навколо рослин".

Школярі виростили рослини для фестивалю робототехніки у Черкасах. Суспільне Черкаси

Такий винахід нині на часі, вважає одинадцятикласник Назарій:

"Нині великі посівні площі зіпсовані війною. Ми хочемо замінити їх на більш безпечні. Вирощуємо рослини на воді і завдяки цьому економимо простір. Продуктивність цієї системи висока. Також серед плюсів — відсутність бур’янів і можливість вирощувати цілий рік".

Співорганізаторка заходу Ліна Бондаренко розповіла: фестиваль всеукраїнський. На нього прибули школярі не лише з Черкас та області, а й з Кіровоградщини, Одещини, Львівщини та Рівненщини.

Для змагань підготували дев'ять локацій: перегони, самостійне створення й програмування роботів, випробування на силу та представлення власних проєктів.

Школярі змагаються на фестивалі з робототехніки у Черкасах. Суспільне Черкаси

"Також є змагання з архітектури. Назва цьогорічного змагання – «Школа моєї мрії» – пов’язано із тим, що дуже багато навчальних закладів зруйновано і ми хочемо бачити ідеї дітей для втілення у школи їхньої мрії, які будуть відбудовуватися у майбутньому", – зазначила вона.

Роботи на фестивалі з робототехніки у Черкасах. Суспільне Черкаси

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