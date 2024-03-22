Роботи на завершальному етапі: коли у Львові запрацює дитсадок "Казка"

У Львові закінчують ремонтні роботи в дитсадку "Казка", на подвір'я якого 15 серпня влучила російська ракета. Роботу дитсадка планують відновити у квітні.

Про це Суспільному розповіла директорка дитсадка "Казка" Ірина Кирда.

15 серпня на подвір'я дитячого садочка влучила російська ракета. Директорка закладу розповідає, що вирва сягала дев'ять метрів у глибину й для того, аби її засипати, використали дев'ять самоскидів із землею. В будівлі садочка були пошкоджені вікна, внутрішні перегородки, підлога й дах.

"Вся земля з вирви піднялася на дах і потім з дощами почала зливатися з даху. Внаслідок цього було ушкоджене перекриття закладу, через стіну проявилися великі тріщини й дах почав осідати", — розповіла Ірина Кирда.

Ремонт у дитсадку "Казка", 21 березня 2024. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Відновлення дитсадка вже на завершальному етапі. Тут облаштували новий дах, підлогу, замінили всі вікна. Роботу "Казки" планують відновити у квітні. Наразі діти ходять до сусідніх дошкільних закладів.

Також тривають роботи у ліцеї "Оріяна" на Сихові. Він був пошкоджений внаслідок ракетної атаки по Львову 29 грудня. За гроші благодійників там замінили всі вікна й двері, а навчання відновили з 15 січня. За словами директорки ліцею Ірини Коропецької, довелося ущільнити класи, адже приміщення початкової школи закрите і чекає реконструкції.

"Там треба знести дві стіни, зняти перекриття, відбудувати заново тих два класи, які найбільше постраждали. Там теж великий об’єм з дахом, тому що уламки падали на дах і пошкодили", — каже Ірина Коропецька.

Приміщення початкової школи наразі законсервоване. Його планують відновити до початку навчального року.

Ремонт у дитсадку "Казка", 21 березня 2024. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Загалом за весь час повномасштабного вторгнення у Львові внаслідок ударів пошкодило шість шкіл і чотири садочки, розповів виконувач обов’язків начальника міського управління освіти Віктор Давнюк. Їх відновлюють коштом міського бюджету. Також долучаються благодійники.

"Всі школи в нас є фактично відновлені, садочки — відновлені. Залишається садочок "Казка", на подвір’я якого прилетіла ракета. В нас залишився ще фактично тиждень часу, щоби закінчити всі роботи. Другий заклад, який в нас найбільше постраждав – це є ліцей "Оріяна". Ми маємо вже проєктно-кошторисну документацію, подали на експертизу і як тільки отримаємо експертизу, зможемо приступити до відновлення корпусу початкової школи "Оріяна", — каже Віктор Давнюк.