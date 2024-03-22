В укритті Гостомеля виявили незаконне будівництво: чоловік зводив комору

У Гостомелі на Київщині виявили будівництво в одному з підвальних приміщень, що слугує найпростішим укриттям.

Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація.

Інспектори "Муніципальної варти" встановили, що один з мешканців будинку по вулиці Богдана Хмельницького 2, незаконно розпочав зводити комору для особистого користування.

На місце викликали правоохоронців, які склали протокол на порушника.

Місцевих жителів просять звертатись на "гарячу лінію" КП "Муніципальної варти", якщо вони виявлятимуть на території Гостомельської громади незаконну забудову.